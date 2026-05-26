Erre jó, ha te is felkészülsz: komoly változások lesznek a BL-döntő miatt

Forgalomkorlátozásokra kell számítani a Bajnokok Ligája-döntő miatt
A hatóság közlése alapján lezárják:
2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,
Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,
Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.
2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,
Kós Károly sétányt,
Hősök terét körbe,
Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.
2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,
Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.
2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,
Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.
2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,
Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,
Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,
Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,
Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.
2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,
Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).
Szakaszosan és időszakosan lezárják:
2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,
Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.
2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,
Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,
Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,
Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.
2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,
Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,
Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,
Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,
Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,
Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,
Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,
Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,
Ifjúság útját,
Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,
Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,
Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,
Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.
2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,
Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.
2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,
Károly körutat,
Deák Ferenc teret,
Bajcsy-Zsilinszky utat,
Andrássy utat.
A lezárások mellett a főváros több pontján lesz érvényben megállási tilalom, amelynek listáját a rendőrség oldalán találod meg. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.
