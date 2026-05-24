„Összetört a szívem, ami soha nem gyógyul meg” – Hetekkel az esküvője előtt halt szörnyet a gyönyörű egyetemista lány

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 14:30
Csak a vakító fényszórókat látta, majd egy velőtrázó sikoly hasított a viharos éjszakába. Tristen még ki tudta mondani szerelmének, Katelynnek, hogy szereti, aztán jött a csattanás. A 23 éves menyasszony azonnal szörnyethalt a részeg és bedrogozott sofőr miatt. Vőlegénye túlélte a poklot, de egy évvel a tragédia után is zokogva keresi imádott párját.
Felfoghatatlan tragédia történt az amerikai Oklahomában. A 23 éves, végzős ápolóhallgató, Katelyn Callahan és vőlegénye, a 25 éves Tristen Cherry az esküvőjükre készültek. Mindenük megvolt: közös álmok, diploma a kapuban és két imádott kutya. Egy zenei fesztiválról tartottak hazafelé a szakadó esőben, amikor az életük másodpercek alatt porrá hullott. Egy horrorisztikus frontális ütközés mindent elvett tőlük.

Katelyn és Tristen már az esküvő lázában égtek, amikor a részeg sofőr letarolta az álmaikat Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A volánnál Katelyn ült, Tristen az anyósülésen aludt. A szemközti sávból hirtelen egy részeg és bedrogozott ámokfutó csapódott beléjük.

A mai napig úgy érzem, mintha csak eltévedt volna

– mondta a gyászoló vőlegény a könnyeivel küszködve.

Kómában feküdt, miközben eltemették a szerelmét

Tristen hetekig feküdt mesterséges kómában. 64 arccsontja törött el, koponyasérülése lett, eltört a karja és a combcsontja is. Miközben az életéért küzdött, a túlvilág határán is Katelynt kereste. Az orvosok azonban hetekig nem engedték meg a családnak, hogy elmondják neki az igazat: szerelme már nincs többé. Attól féltek, a hír azonnal megölné a fiút. Végül csak a temetés másnapján tudta meg, hogy menyasszonya halott.

Bár a teste lassan gyógyul – félig megvakult az egyik szemére, és a hiányzó combcsontja miatt sántít –, a belső fájdalom elviselhetetlen.

Összetört a szívem, ami soha nem gyógyul meg. Semmilyen fizikai kín nem fogható ehhez 

– csuklott el a hangja.

Évtizedekre börtönbe került a gázoló

A gázoló, a 29 éves Sergio Ibarra nemrég bűnösnek vallotta magát a bíróságon. 45 év börtönbüntetést kapott, így évtizedekig rács mögött gondolkodhat tettén. A család szerint az ítélet megnyugvást nem, de talán lezárást hozhat. Katelyn emlékét közösen őrzik, a tragédia ugyanis örökre összekovácsolta a vőlegényt és a lány családját.

Nem tarthatták meg a megálmodott esküvőt

A fiatal lány posztumusz kapta meg az ápolói diplomáját, Tristen pedig megfogadta, hogy decemberben ő is lediplomázik azon az egyetemen, ahol a közös jövőjüket tervezték. Úgy érzi, Katelyn lelke azóta is vele van, és fogja a kezét.

 Itt maradt velem. A fájdalmon és a sötétségen keresztül, a hazavezető hosszú út minden egyes kilométerén ő segített nekem 

– idézte a megtört fiatalember szavait a People.

 

