Nagy a baj a Real Madridnál, egymásnak ugrottak a sztárok az öltözőben

Nem csak a hangulat pocsék, még incidensekhez is vezetett az idei sikertelenség a Real Madridnál. A The Athletic úgy értesült, hogy áprilisban két összetűzés is történt a vasárnapi (21.00, tv: TV2), Barcelona-Real Madrid szuperrangadóra – a legendás El Clásicóra – készülő spanyol sztárcsapatnál. Eszerint az öltözőben egyre inkább elszigetelődő francia Kylian Mbappé rútul szidalmazott egy stábtagot, aki edzésen a kétkapus játékban lesen állította meg ő. A világ legértékesebb futballistájánál is jobban elvesztette a fejét a német válogatott bekk, Antonio Rüdiger: az öltözőben lekevert egy pofont a spanyol balhátvédnek, Álvaro Carrerasnak.
A Real-szurkolók már milliós nagyságrendben aláírt petícióban követelik a góllövőlistát vezető Mbappé nyári eladását. Ami Rüdigert illeti, ő német lapértesülés szerint tagadja a Miguel Serrano sportújságíró által világgá kürtölt tettlegességet, de aligha csak egy kósza beszólásért kért utóbb bocsánatot az egész csapattól, és hívta meg a játékostársait családostul egy ebédre (Carreras pedig "egyszeri, jelentéktelen ügyként" írt a történtekről).
A 33 éves belső védőnek mindenesetre azért is vissza kéne fognia magát, mert akár a nyári világbajnoki szereplése is elúszhat. A vb-keretét két hét múlva kihirdető Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már a tavalyi spanyol kupadöntőn tanúsított viselkedése láttán figyelmeztette Rüdigert: sokszor túlment már a határon, és ha még egyszer elgurul az akkor a játékvezetőre támadt és kiállított játékos gyógyszere, akkor annak "jelentős következményei lesznek".
A Real Madrid a korábbi klasszisából lett ünnepelt edzővel, Xabi Alonsóval kezdte meg a 2025/26-os szezont, de januárban, a Barcelona elleni Szuperkupa-vereség (2-3) után menesztették az előzőleg a német Bayer Leverkusennel csodát tett szakembert. Azóta Álvaro Arbeloa irányításával – akivel a középpályás Dani Ceballos állítólag szóba sem akar állni – még rosszabbul szerepel a világ legtöbbre (1,34 milliárd euró, azaz 482 milliárd forint) taksált játékoskerete. A La Ligában négy fordulóval a vége előtt 11 pont a hátránya a Barca mögött; a Bajnokok Ligájában kettős vereséggel (1-2, 3-4) a Bayern München elleni negyeddöntő; a spanyol Király-kupában pedig a másodosztályú középcsapat, az Albacete elleni nyolcaddöntő (2-3) jelentette a végállomást a minden bizonnyal egymás után már a második évben trófea nélkül maradó Realnak.
