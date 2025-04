„Újra nagy út előtt állunk" – Ismét Dubajba megy SMA Tomika és családja

A kis Galó Tamás Dominik – vagy ahogyan a legtöbben ismerik, SMA Tomika – történetét lapunk már a kezdetek óta nyomon követi. A család két hosszú éven át futott versenyt az idővel, hogy összegyűjtsék a pénzt a kisfiú életmentő kezelésére. Végül a kemény munkának beérett a gyümölcse és 2024 tavaszán Tomika megkapta a génterápiát, méghozzá Dubajban. Nagyon féltek az út előtt, hiszen még sosem voltak ennyire távolt az otthonuktól. Most azonban izgatottan várják az újabb utat és hogy visszatérjenek a Közel-Kelet ékkövébe.

SMA Tomika és szülei tavaly Dubajban / Fotó: Bors Olvasói

A Galó család 2024. február 14-én indult életük legnagyobb kalandjára: repülőre szálltak és meg sem álltak Dubajig. A kisfiú elé rengeteg akadályt állított az élet a kezelés előtt is: tüdőgyulladást kapott. Tomika még kórházba is került, ugyanis légzéstámogatásra volt szüksége. A betegsége miatt pedig a kezelést is el kellett halasztani. Április 3-án viszont végre eljött a nagy nap: a kis hős megkapta a Zolgensmát.

Tomika ma délután megkapta a Zolgensma génterápiát! Hihetetlen mennyi érzés kavarog egyszerre bennünk, el sem hisszük, hogy annyi nehézség, megpróbáltatás után, végre túl van rajta. Hálásan köszönjük Nektek, hogy hittetek bennünk, abban hogy sikerülni fog nekünk is és Tomika is megtapasztalhatja a génterápia csodáját

– írta munkatársunknak a nagy napon a gyermek édesanyja, Anikó, kifejtve, hogy Tomika nagyon ügyes és jókedvű volt végig, pedig félt a kezeléstől.

Egy év alatt Tomika rengeteget fejlődött. Nem túlzás, ha azt mondjuk, szinte egy teljesen új ember lett belőle: végre újra ehet szilárd ételt, iskolába jár, ahol megtanult írni és olvasni, most már ő is részt vehet gyerekprogramokon és ami a legfontosabb, egy lépéssel közelebb került az álmához, miszerint egyszer ő is járni fog. A család most egy újabb örömhírt közölt, amit eddig titokban tartottak a követőik elől.

Tomika hősiesen viselte a kezelést / Fotó: Bors Olvasói

SMA Tomika visszatér Dubajba

Még január elején, az esélytelenek nyugalmával kértem árajánlatot a Dubai kórháztól az éves kontrollra. Biztos voltam benne, hogy több millió forint lesz, és csak álom marad. De nem, képzeljétek, egy fantasztikus árajánlatot kaptunk, ami tartalmaz minden szükséges vizsgálatot és kontrolt, a kinti orvosainkkal

– számolt be a csodás hírről Anikó.