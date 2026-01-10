„Tátott szájjal figyelem, hogy milyen ügyes” – két éve kapta meg életmentő génterápiáját SMA Tomika, így van most

Tomika története már féléves korában elkezdődött, amikor diagnosztizálták nála a gerinc eredetű izomsorvadást (SMA1), egy rendkívül ritka és súlyos betegséget. SMA Tomika szülei azonban nem adták fel, a kitartásnak és az emberek segítségének meg is lett az eredménye, a kisfiú ma már erős, és lépésről lépésre halad, fejlődik és okosodik. Anikó elmondta, kisfia egyre okosabb, az iskolában is remekül teljesít.

SMA Tomika elképesztő fejlődésen ment keresztül. (Fotó: olvasói)

Kicsi a bors, de erős - így fejlődik SMA Tomika napról napra!

A gyűjtés hatására az egész ország szívvel-lélekkel melléjük állt: 15 ezer ember támogatta a családot, hogy összegyűljön a világ egyik legdrágább gyógyszerének ára: a Zolgensma génterápia több százmillió forint. 2024 februárjában Tomika Dubajba utazott, és április 3-án megkapta az életmentő kezelést. Ezzel elkezdődött az a folyamat, amely teljesen megváltoztatta életét és családja mindennapjait.

A génterápia után Tomika fejlődése szinte napról napra látható. Egyre erősebb, immunrendszere visszaépült, önállóan közlekedik kerekesszékkel, és már szépíró versenyt is nyert – mindez korábban elképzelhetetlen lett volna.

Elképesztő érzés látni, hogy a kisfiam mennyit fejlődött. Régen sokszor félrenyelt, ma már sokkal önállóbb. Gyönyörűen rajzol, hibátlanul ír, és a verseket tökéletesen visszamondja. Nagyon kíváncsi vagyok az idei bizonyítványára. A férjemmel együtt azt látjuk, hogy egyre okosabb. Hogy csillagos ötös lesz olvasásból, nagy valószínűséggel, persze nem merem elszólni magam. Minden egyes nap csoda, amit együtt élhetünk át. Őszintén boldog vagyok, hogy egy ilyen okos kisfiam van. Az egyetlen cél most az erősödés. Minden héten jár fejlesztésre és gyógytornára. Hetente kettő alkalommal. Tátott szájjal figyelem, hogy mennyit fejlődik. A tornák fókusza a nyak és a hát erősítése

- meséli Hornicher Anikó, Tomika édesanyja a Borsnak.

A mindennapokban is érezhető a változás: Tomika kíváncsi, aktív és újra élvezi az életet. A génterápia valóban működik, minden apró fejlődés és mosoly ezt bizonyítja. A család végtelenül hálás mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy Tomika megkaphatta a kezelést. Anikó szavai szerint a közösség mentette meg kisfia életét.

A létrejött összefogás egy új életet adott Tomikának. Ma már egy egészségesebb, reménytelibb kisfiú tekint ránk. És én ezért örökké hálás leszek. A következő év hatalmas kihívása, az, hogy Tomika lábra álljon. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb cél, ami előttünk áll

- teszi hozzá Anikó.