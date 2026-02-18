„Az én csontvelőmet adják Zsombinak” – A Borsnak köszönhetően rekordidő alatt gyűlt össze közel tízmillió forint a magyar Esőember műtétjére

Nagykökényes kis utcáitól a varsói klinika steril műtőjéig vezet az az út, amelyen a tízéves Zsombi gyógyulása vezet. A kisfiú diagnózisa, a komplex kortikális diszplázia sokkolta a szülőket: Zsombi, a magyar Esőember agya másként működik, mint kortársaié. Bár bizonyos területeken zseniális képességeket mutat, az önálló élethez segítségre van szüksége. Most azonban felcsillant a remény: egy varsói magánklinika őssejtterápiája 85 százalékos javulást ígér.
A beavatkozás nemcsak orvosi, de emberi szempontból is drámai. Kiss Brigitta, az édesanya gondolkodás nélkül vállalta az áldozatot.
Én leszek a donor, tőlem veszik le a csontvelőt, amiből három hét alatt tenyésztik ki az őssejtet, és ezt kapja meg Zsombi
– mesélte reménykedve az anya, akinek egy 40 perces beavatkozáson kell átesnie Varsóban, hogy a sejtjeivel új lendületet adjon fia fejlődésének.
Az édesanyának torkában dobogott a szíve, hiszen a 25.510 eurós (több mint 9 millió forintos) összeget a műtétre szinte lehetetlen idő alatt kellett előteremteniük. A klinika hétnapos határidőt szabott a szerződéskötésre, különben elveszítették volna a kedvezményeket és az időpontot.
Mivel 7 nap állt rendelkezésre a kezelés árának összegyűjtésére, először bele sem akartunk vágni
– emlékezett vissza Brigitta a legnehezebb pillanatokra.
Azonban a Bors cikke után valóságos lavina indult el. Az adományok záporozni kezdtek a Kiss-Nagy Zsomborért Alapítvány számlájára.
A magyarok összefogása végül kilenc nap elérte a lehetetlennek tűnő célt: összegyűlt a teljes összeg!
Először hinni sem akartunk a szemünknek
– mondta Brigitta a könnyeivel küszködve, látva a rekordidő alatt összegyűlt 9 millió forintot és a kiegészítő támogatásokat.
A műtét után sem engedik el a kisfiú kezét. Zsombi egy speciális, chippel ellátott karkötőt kap, amely óránként monitorozza az állapotát. A lengyelországi szakemberek távolról, interneten keresztül figyelik majd a kisfiú szervezetének reakcióit. A cél a kognitív funkciók - az elme információfeldolgozó, megismerő és gondolkodási tevékenységei, amelyek lehetővé teszik a környezet megértését, a tanulást és a cselekvést - áttörő javulása, hogy Zsombi egyszer talán teljesen önálló lehessen.
A szerződést hamarosan aláírják, az édesanya pedig napokon belül indul Varsóba, hogy megkezdődjön a folyamat, amely örökre megváltoztathatja a magyar Esőember sorsát.
