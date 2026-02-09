Egy hete van a családnak: édesanyja mentheti meg Zsombit, az esőgyereket

A Hatvan melletti kistelepülésen, Nagykökényesen mindenki ismeri a tízéves Zsombit. Az esőgyerek élete azonban távolról sem hétköznapi: az agya másként huzalozott, mint kortársaié. A diagnózis kíméletlen volt: Komplex Kortikális Diszplázia és egyéb agyi malformációk. Ez a különleges állapot az Oscar-díjas film főszereplőjéhez hasonlóvá teszi őt: miközben bizonyos területeken zseniális képességeket villant meg, az élet legalapvetőbb dolgaiban segítségre szorul.

Saját testével mentené meg beteg kisfiát a magyar édesanya. A család versenyt fut az idővel Zsombi, az esőgyerek gyógyulásáért

Az esőgyerek édesanyja a testéből adna új esélyt

A család tavalyi éve sikeresen zárult egy jótékonysági focikupával, de az új év még nagyobb kihívást hozott. A megoldást egy Varsó melletti magánklinika őssejtterápiája jelentheti, amely az orvosok szerint áttörést hozhat Zsombi önállóságában. A beavatkozás nemcsak technikailag különleges, hanem érzelmileg is megrázó: az édesanyának kellene vállalnia a donor szerepét.

Én lennék a donor, tőlem vennének le a csontvelőt, amiből három hét alatt tenyésztenék ki az őssejtet, és ezt kapná meg Zsombi

– meséli reménykedve Kiss Brigitta. Az anyai áldozatvállalás azonban csak az érem egyik oldala. A logisztika és a technológia is lenyűgöző: a kisfiú a beültetés után egy speciális karkötőt kapna, amely óránként monitorozná az állapotát, amit a lengyelországi szakemberek távolról is folyamatosan figyelnének.

Minden perc számít: tízmillió forint kell a beavatkozáshoz

A család azonban most kegyetlen szorításba került. Az őssejtterápia ára ugyanis hatalmas: összesen 25 510 euró, azaz közel 10 millió forint. A konzultáció 200 ezer forintos díját már kifizették, de egy szigorú határidő lebeg a fejük felett. Ha hét napon belül sikerül megkötniük a szerződést és elindítani a folyamatot, a konzultációs díjat beszámítják a végösszegbe – minden egyes megspórolt forint és minden perc számít a kisfiúnak.

Zsombi állapota a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően már most is jobb, mint sok hasonló cipőben járó gyermeké, de ez a kezelés lehet az az „utolsó löket”, amire szüksége van a valódi önállósághoz. Az édesanya által létrehozott Kiss-Nagy Zsomborért Alapítvány most az ország összefogásában bízik. A cél nem csupán a pénzgyűjtés, hanem egy kisfiú esélye arra, hogy egyszer ő is teljes életet élhessen. Aki segít, az nemcsak egy műtétet támogat, hanem egy édesanya reményét és egy különleges gyermek jövőjét.

Ha segíteni szeretnél Zsombinak, ITT tudod felvenni az édesanyjával a kapcsolatot!