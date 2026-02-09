Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Egy hete van a családnak: édesanyja mentheti meg Zsombit, az esőgyereket

Zsombi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 18:00
Esőemberőssejt
A nagykökényesi Kiss-Nagy Zsombor története egy igazi érzelmi hullámvasút. A kisfiú, akit környezete csak a esőgyerekként emleget, egy ritka agyi rendellenességgel született, ám most esélyt kapott egy teljesebb életre. Az út azonban Lengyelországba vezet, egy méregdrága őssejtterápiára, ahol az édesanyja, Brigitta saját csontvelőjével adhatna új lendületet fia fejlődésének.

A Hatvan melletti kistelepülésen, Nagykökényesen mindenki ismeri a tízéves Zsombit. Az esőgyerek élete azonban távolról sem hétköznapi: az agya másként huzalozott, mint kortársaié. A diagnózis kíméletlen volt: Komplex Kortikális Diszplázia és egyéb agyi malformációk. Ez a különleges állapot az Oscar-díjas film főszereplőjéhez hasonlóvá teszi őt: miközben bizonyos területeken zseniális képességeket villant meg, az élet legalapvetőbb dolgaiban segítségre szorul.

esőgyerek
Saját testével mentené meg beteg kisfiát a magyar édesanya. A család versenyt fut az idővel Zsombi, az esőgyerek gyógyulásáért
Fotó:   olvasói

Az esőgyerek édesanyja a testéből adna új esélyt

A család tavalyi éve sikeresen zárult egy jótékonysági focikupával, de az új év még nagyobb kihívást hozott. A megoldást egy Varsó melletti magánklinika őssejtterápiája jelentheti, amely az orvosok szerint áttörést hozhat Zsombi önállóságában. A beavatkozás nemcsak technikailag különleges, hanem érzelmileg is megrázó: az édesanyának kellene vállalnia a donor szerepét.

Én lennék a donor, tőlem vennének le a csontvelőt, amiből három hét alatt tenyésztenék ki az őssejtet, és ezt kapná meg Zsombi

 – meséli reménykedve Kiss Brigitta. Az anyai áldozatvállalás azonban csak az érem egyik oldala. A logisztika és a technológia is lenyűgöző: a kisfiú a beültetés után egy speciális karkötőt kapna, amely óránként monitorozná az állapotát, amit a lengyelországi szakemberek távolról is folyamatosan figyelnének.

Minden perc számít: tízmillió forint kell a beavatkozáshoz

A család azonban most kegyetlen szorításba került. Az őssejtterápia ára ugyanis hatalmas: összesen 25 510 euró, azaz közel 10 millió forint. A konzultáció 200 ezer forintos díját már kifizették, de egy szigorú határidő lebeg a fejük felett. Ha hét napon belül sikerül megkötniük a szerződést és elindítani a folyamatot, a konzultációs díjat beszámítják a végösszegbe – minden egyes megspórolt forint és minden perc számít a kisfiúnak.

Zsombi állapota a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően már most is jobb, mint sok hasonló cipőben járó gyermeké, de ez a kezelés lehet az az „utolsó löket”, amire szüksége van a valódi önállósághoz. Az édesanya által létrehozott Kiss-Nagy Zsomborért Alapítvány most az ország összefogásában bízik. A cél nem csupán a pénzgyűjtés, hanem egy kisfiú esélye arra, hogy egyszer ő is teljes életet élhessen. Aki segít, az nemcsak egy műtétet támogat, hanem egy édesanya reményét és egy különleges gyermek jövőjét.

Ha segíteni szeretnél Zsombinak, ITT tudod felvenni az édesanyjával a kapcsolatot!

 

