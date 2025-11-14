„A legjobb barátnőm tönkretette a menyasszonyi ruha vásárlást, most egy nehéz döntést kell meghoznom”

A menyasszony húga a Redditen osztotta meg a történetet, elmagyarázva, hogyan vette át az irányítást a barátnő, sőt odáig ment, hogy „csak úgy poénból” felpróbálta a menyasszony ruháját.
A Ezt írta a Redditen:
„Eleinte minden rendben ment, a nővérem kiválasztott néhány gyönyörű ruhát, amiket fel szeretett volna próbálni, és a szalon tanácsadója segített neki szűkíteni a választékot. A szokásos csapat volt ott: én (a húga), anyukánk, a tanúja (a legjobb barátnője több mint 10 éve), és még két koszorúslány. Mindenkinek meg lett ígérve, hogy később ők is felpróbálhatnak néhány koszorúslányruhát. De aztán furcsává vált a helyzet.
Amikor a nővérem végre megtalálta A ruhát – azt, amitől sírni kezdett a boldogságtól –, a legjobb barátnője hirtelen megkérdezte a tanácsadót, hogy felpróbálhatja-e ő is 'csak hogy megnézze, rajta hogyan mutat', mivel ugyanakkora méretűek”.
Eleinte mindenki azt hitte, hogy csak viccel – de nem. Tényleg levette a nővérem álomruháját a vállfáról, és bement, hogy felpróbálja.
De ezzel még nem ért véget a dolog, mert a barátnő ezután még két másik menyasszonyi ruhát is kiválasztott, hogy „csak úgy poénból” azokat is felpróbálja, miközben a többiek már a koszorúslány-ruhákat nézegették.
Így folytatta a posztban:
Miközben a nővérem ott ült, és próbált udvarias maradni, a ‘legjobb barátnője’ teljes menyasszonyi szettekben vonult ki a tükör elé, forogva, pózolva, fotózkodva, és áradozott arról, milyen gyönyörűen állnak rajta a ruhák. Pózolt, és mondogatta, hogy ‘ez pont úgy áll, mintha rám szabták volna’, meg hogy ‘lehet, hogy még előbb férjhez megyek, mint te!’, mindezt műnevetésekkel kísérve, amitől az egész csak még kínosabb lett.
„Az egész olyan volt, mint egy filmjelenet, ahol a gonosz lány mindent megtesz, hogy magára irányítsa a figyelmet. Amikor végre elérkezett a koszorúslány-ruhák próbája, ő csak egyet próbált fel a három kiválasztott közül, majd közölte, hogy ‘túl fáradt’, és visszaült, hogy a róla készült menyasszonyi ruhás képeket nézegesse a telefonján”.
Azt mondja, a nővére „sokkal méltóságteljesebben kezelte a helyzetet”, mint ahogy ő tette volna – de egyértelműen látszott rajta, hogy nagyon megviselte a dolog.
Ez az ő napja volt, az ő pillanata, hogy ragyoghasson, és valahogy a legjobb barátnője versennyé változtatta az egészet. Most a nővérem már abban sem biztos, hogy egyáltalán akarja-e őt tanúnak, de bűntudata van amiatt, hogy így érez. Személy szerint szerintem a bűntudatnak inkább a barátnőn kellene a vállát nyomnia, amiért képtelen volt elviselni, hogy egyetlen napra ne ő legyen a figyelem középpontjában
– zárta bejegyzését a Mirror szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.