„A legjobb barátnőm tönkretette a menyasszonyi ruha vásárlást, most egy nehéz döntést kell meghoznom”

A menyasszony húga a Redditen osztotta meg a történetet, elmagyarázva, hogyan vette át az irányítást a barátnő, sőt odáig ment, hogy „csak úgy poénból” felpróbálta a menyasszony ruháját.

Fotó: Forrás: StockSnap/Pixabay

A Ezt írta a Redditen:

„Eleinte minden rendben ment, a nővérem kiválasztott néhány gyönyörű ruhát, amiket fel szeretett volna próbálni, és a szalon tanácsadója segített neki szűkíteni a választékot. A szokásos csapat volt ott: én (a húga), anyukánk, a tanúja (a legjobb barátnője több mint 10 éve), és még két koszorúslány. Mindenkinek meg lett ígérve, hogy később ők is felpróbálhatnak néhány koszorúslányruhát. De aztán furcsává vált a helyzet.

Amikor a nővérem végre megtalálta A ruhát – azt, amitől sírni kezdett a boldogságtól –, a legjobb barátnője hirtelen megkérdezte a tanácsadót, hogy felpróbálhatja-e ő is 'csak hogy megnézze, rajta hogyan mutat', mivel ugyanakkora méretűek”.

Eleinte mindenki azt hitte, hogy csak viccel – de nem. Tényleg levette a nővérem álomruháját a vállfáról, és bement, hogy felpróbálja.

De ezzel még nem ért véget a dolog, mert a barátnő ezután még két másik menyasszonyi ruhát is kiválasztott, hogy „csak úgy poénból” azokat is felpróbálja, miközben a többiek már a koszorúslány-ruhákat nézegették.

Így folytatta a posztban:

Miközben a nővérem ott ült, és próbált udvarias maradni, a ‘legjobb barátnője’ teljes menyasszonyi szettekben vonult ki a tükör elé, forogva, pózolva, fotózkodva, és áradozott arról, milyen gyönyörűen állnak rajta a ruhák. Pózolt, és mondogatta, hogy ‘ez pont úgy áll, mintha rám szabták volna’, meg hogy ‘lehet, hogy még előbb férjhez megyek, mint te!’, mindezt műnevetésekkel kísérve, amitől az egész csak még kínosabb lett.

„Az egész olyan volt, mint egy filmjelenet, ahol a gonosz lány mindent megtesz, hogy magára irányítsa a figyelmet. Amikor végre elérkezett a koszorúslány-ruhák próbája, ő csak egyet próbált fel a három kiválasztott közül, majd közölte, hogy ‘túl fáradt’, és visszaült, hogy a róla készült menyasszonyi ruhás képeket nézegesse a telefonján”.