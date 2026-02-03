Villámcsapás repülés közben: mit kell tudni az utasoknak?

Amikor villámcsapás éri a repülőgépet a levegőben, az elektromos töltés általában a gép orrát, szárnyvégeit vagy más kiemelkedő pontjait célozza, majd a faroknál távozik. A repülőgép fém burkolata kiváló vezető, így a villám áramlása a gép külső felületén történik, és a belső tér, valamint az utasok teljes biztonságban maradnak. Ez a jelenség hasonló a Faraday-kalitkához: a fém burkolat blokkolja az elektromágneses mezőket, így az utasok védve vannak a villámcsapás következményeitől.

Mi történik, ha villámcsapás ér egy repülőgépet a levegőben? Ezt az ijesztőnek tűnő esetet járjuk körbe cikkünkben.

Fotó: Avy Indyman / shutterstock

Hogyan hat a villámcsapás repülés közben?

Bár az esetek ritkán tragikusak – például 1967-ben egy repülőgép villámcsapás miatt felrobbant a tankjában lévő üzemanyag miatt –, a mai modern repülőgépek minden kritikus rendszere úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a villámcsapásoknak (konkrétan a földön, a szabadban tartózkodva ez sokkal veszélyesebb). A Boeing 777-300ER vagy az Airbus A350 kompozit anyagai könnyűek, de kevésbé vezetőképesek; ezért a tervezők beépített vezetékekkel biztosítják, hogy az elektromos áram a gép külsején maradjon, és az üzemanyagrendszer ne váljon veszélyforrássá.

A pilóta szerepe

Ha a gépet villámcsapás éri, a pilóták többsége folytatja az utat, hiszen a fedélzeti rendszerek garantálják a biztonságos működést. Egyes esetekben a pilóta vészhelyzetet jelenthet és leszállhat, de az incidensek többsége csupán látványos fényjelenséget és apró rázkódást okoz. 2024 márciusában az Air Canada egy Vancouverből Londonba tartó járatát ( Boeing 777) villámcsapás érte felszállás közben, de a gép biztonságosan landolt, majd átvizsgálás után újra szolgálatba állt.

A repülőgépek törzsét úgy tervezik, hogy ma már nem okozhat gondot egy villámcsapás.

Fotó: Anterovium / 123RF

A gyakorlatban tehát repülés közben egy villámcsapás nem jelent veszélyt az utasokra. A fedélzeti rendszerek, a fém burkolat és az izolált vezetékek gondoskodnak róla, hogy a villám energiája biztonságosan legyen elvezetve a gép testén keresztül.

Mire figyeljünk villámmal kísért zivatarban?

Az utasoknak a legfontosabb, hogy nyugodtak maradjanak, a biztonsági övek maradjanak bekapcsolva,miközben a helyükön ülnek, és kövessék a személyzet utasításait. A légitársaságok gyakran módosítják az útvonalat, vagy a gépet a földre küldik, ha a vihar túl közel van. Bár a jelenség látványos és ijesztő, a valós kockázat rendkívül alacsony.

Összességében a modern repülőgépeket úgy tervezik, hogy szinte bármilyen villámcsapást képesek elviselni. Az utasok biztonságban vannak, és a villámcsapás repülés közben inkább lenyűgöző jelenség, mint valódi veszély.

Az alábbi videóban láthatod, amint villám csap egy repülőgépbe:

