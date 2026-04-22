KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Duchenne-es Ádin nem tudott Dubaiba utazni, elmaradt a fontos kontroll

génterápia
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 12:00
Kneifel Ádin az első magyar DMD-s kisgyerek, aki megkapta a génterápiát, időközönként azonban kontrollra kell járnia Dubaiba. A Duchenne-szindrómás kisfiú rengeteget fejlődött az elmúlt két évben, a végleges gyógymód azonban még mindig nincs meg. A család versenyt fut az idővel.

Ezekben a napokban az ötéves Ádinnak épp Dubaiban kellene lennie a génterápia utáni kontrollon, repülőjáratát azonban törölték a közel-keleti konfliktus miatt. Ádin az első olyan magyar, Duchenne-szindrómás kisfiú, aki megkaphatta a külföldön elérhető génterápiát, időről-időre azonban kontrollra kell járnia, hogy a szakemberek lássák, mennyit fejlődött az infúzió óta. Anikóék nagyon várták  az áprilisi időpontot, amit most a háború miatt augusztusra halasztottak.

Lassan két éve, hogy a Duchenne-szindrómás kisfiú megkapta a génterápiát. Mostanában kedvenc tevékenysége a legózás
Fotó: Beküldött fotó

Ádin történelmet írt

Ahogy a szülők fogalmaznak, 2024. július 24-én volt Ádin második születésnapja, ez volt ugyanis az a nap, amikor Magyarországon elsőként, egy évnyi gyűjtés után a kisfiú megkaphatta a betegségét lassító infúziót

A génterápia ára 1,3 milliárd forint, ezért egy valóságos csodával ért fel, amikor a közösség összefogásának hála sikerült összegyűjteni ezt az összeget. 

Az orvostudomány azonban még mindig nagyon keveset tud a Duchenne-féle izomdisztrófiáról, ami egy genetikai eredetű, nagyon súlyos izomsorvadást jelent. A betegség komolyságát éreztetve: a Duchenne-esek átlag életkora 26 év...

Mivel még azt sem lehet tudni, hogy a génterápia hosszú távon pontosan miként hat a betegekre, ezért időközönként Ádinnak vissza kell utaznia a dubai klinikára, hogy összehasonlítsák az értékeit a korábbiakkal.

Nagyon vártuk már az utazást és a találkozást Ádin orvosával, de annyira bizonytalan a repülők indulása, hogy nem mertünk most egy ötévessel elindulni. Tudomásunk szerint a heti hét járatból most csak négy jár, de azoknak is több a menetideje és hamarabb is indulnak. Augusztus elejére halasztottuk az utazást és bízunk benne, addigra minden helyre áll

— számol be történtekről Ádin édesanyja, Anikó, aki azt is hozzáteszi, hogy fia nem szereti túlzottan ezeket a kórházlátogatásokat, ezért ő örül, hogy az utazás helyett otthon maradhatott legózni.

Duchenne-es Ádin édesanyja volt, aki két évvel ezelőtt megnyomhatta a génterápiát indító gombot
"Az infúzió elindításának pillanata nagyon megható volt. Én nyomhattam meg a start gombot" - mesélte korábban Anikó
Fotó: Beküldött fotó

A Duchenne-szindrómás kisfiú várja, hogy meglegyen a végleges gyógymód

Ádin a génterápia óta nagyon sokat fejlődött. Míg előtte gondot okozott neki például a lépcsőzés, azóta nagyon szépen szedi a lépcsőfokokat, de még biciklizni is megtanult. A génterápia ugyanakkor még nem az út végét jelenti. 

A Duchenne továbbra is gyógyíthatatlan betegség, a dubai infúzió csupán időt adott a kisfiúnak.

Éppen ezért nagyon fontos minden fronton erősíteni a kis betegeket, speciális fejlesztőkre, gyógytornára, úszásra járni velük, hogy amíg az orvostudomány megtalálja az ellenszert, addig is próbálják minél jobban háttérbe szorítani a betegséget. Az érintettek számára azonban ez egy igazi érzelmi hullámvasút. Ádin értékei az elmúlt hónapokban például nem voltak túl biztatóak. 

Egyetlen célunk, hogy a következő kontrollról ismét szteroid nélkül tudjunk hazatérni. A rossz vérvételi eredmények miatt mostanában sokat gondolkodunk Ádin jövőjén. Az örökös bizonytalanság miatt úgy érezzük, a hetek, hónapok elszállnak felettünk. Ugyanakkor Ádin elképesztő fejlődésen ment át, de továbbra is szükségünk van a támogatásra. A legkisebb adománnyal már esélyt adnak Ádinnak arra, hogy a számára legjobb gyógyszereket és fejlesztéseket kapja addig, amíg ki nem mondják, hogy igen: megvan a DMD végleges gyógymódja. Mert mi hisszük, hogy így lesz

— fogalmaz Anikó.

Ha te is segítenél Ádinnak, akkor az alábbi kedves kis videó mellett megtalálod a szükséges adatokat:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
