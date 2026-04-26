„Gyerekként folyton elestem – most 15 csavar tart életben”

Kisgyermekként Steffni Randle állandóan elesett – ezt a szokását az orvosok eleinte egyszerű ügyetlenségnek tulajdonították –, de édesanyja tudta, hogy nagyobb a baj.
Alig két évesen - amikor a legtöbb gyermek még csak most kezd megtanulni járni - Steffni egy életét megváltoztató diagnózist kapott: Duchenne-féle izomsorvadás. A ma 27 éves Steffni évtizedek óta dacol az esélyekkel: annak ellenére, hogy azt mondták neki, nem éri meg a hét éves kort, teljes életet él egy életmentő „Halo” merevítő segítségével, amelyet 15, közvetlenül a koponyájába rögzített csavar tart a helyén.
Steffni az 50 millió, ezzel a betegséggel élő nő egyike, és a közösségi médián keresztül 90 ezer követőjével osztja meg életének legfontosabb pillanatait.
A gerincem S alakúra görbült, és nyomást gyakorol a jobb tüdőmre, ezért a Halo-rendszer kinyújtja azt, és stabilizálja az állapotomat
– magyarázta Steffni.
A fémvázat 11 éves korában műtéti úton rögzítették a koponyájához; ez egy olyan rögzítő rendszerhez kapcsolódik, amely támogatja és kiegyenesíti a súlyosan görbült gerincét, miután az izmai gyengülése következtében gerincferdülés alakult ki nála. A 15 csavar a koponyája külső rétegében helyezkedik el, és tartja a helyén a Halo-rendszert. Ezt a megoldást egy ideiglenes intézkedésnek szánták egy nagyobb gerincműtét előtt, azonban később véglegessé vált, egy olyan eszközzé, amelyet egész életében viselnie kell. Ez megadta neki azt a szabadságot, amitől félt, hogy elveszíti.
Teljesen pozitív irányba változtatta meg az életemet. Lehetővé tette, hogy önállóbb legyek, és olyan dolgokat csináljak, amelyekről azt hittem, soha nem leszek képes rájuk
- mesélte a lány.
Steffni 1998 májusában született, és édesanyja, Sally, két éves koráig nem vett észre semmi szokatlant, mivel a kislány folyamatosan elesett, és nem tudta magát megfogni. Miután az orvosok eleinte elutasították az anya aggályait, a szülők további vizsgálatokat követeltek a dallasi Scottish Rite for Children kórházban, ahol megerősítették a diagnózist.
Az orvosok azt mondták a szüleimnek, hogy valószínűleg nem érem meg a hét éves kort
– mondta. Hét éves korára az izmai már nem tudták megtartani a testsúlyát, és legyengültek, ezért teljes időben elektromos kerekesszéket kezdett használni. De bár ezzel tudott közlekedni, a betegsége tovább haladt.
Mivel a Duchenne-szindróma a légzőizmokat is érinti, Steffni éjszaka légzőgépet használ, hogy megakadályozza a veszélyes légzésszüneteket alvás közben.
A betegségemre nincs gyógymód, és lassan romlik. De megígértem magamnak, hogy addig fogom élni az életet a legteljesebb mértékben, amíg csak tudok
– magyarázta.
Közösségi média-oldalát arra használja, hogy bátorítsa azokat, akik fogyatékossággal, betegséggel vagy mentális egészségügyi problémákkal küzdenek. Bár másokat szeretne inspirálni, néha ő maga is kegyetlen megjegyzésekkel szembesül. Nem hagyja, hogy ez hatással legyen rá, és így fogalmazott:
Soha nem tudjátok rávenni, hogy utáljam az életemet. Ha az emberek nem tudnak elfogadni a Halo-val és a kerekesszékkel, akkor nem is kellett volna az életemben lenniük.
– De mindig emlékezzetek: ez csak egy rossz nap, nem egy rossz élet - idézi a Mirror Steffni szavait, aki hozzátette, neki is vannak könnyebb és nehezebb napjai.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.