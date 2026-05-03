Max Verstappen elhasalt, elpuskázta a legnagyobb esélyét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 20:50
Szerencsétlenül alakult a a Miami Nagydíj a holland pilóta számára. Max Verstappen elpuskázta idei első esélyét a győzelemre.

Egy hónapos szünet után visszatért a Forma–1 mezőnye, és rögtön az első futam látványos versenyt hozott: az összetett éllovas Kimi Antonelli megszerezte idei harmadik győzelmét a Miami Nagydíjon. A második helyen a regnáló világbajnok Lando Norris futott be, míg a dobogó legalsó fokára csapattársa, Oscar Piastri álhatott fel. Az időmérőn nagy meglepetést okozva, az idei szezonban eddig versenyképtelennek tűnő Red Bull-lal a második helyről rajtoló Max Verstappen számára azonban nem jött ki a lépés.

Max Verstappen a saját hibája miatt maradt le a dobogóról a Miami Nagydíjon Fotó: Bradley Collyer - PA Images

Max Verstappen elpuskázta az esélyét

A négyszeres világbajnok a második rajtkockából indulva akár a futamgyőzelemért is harcban lehetett volna, ám már a rajt után hibázott: megpördült, és visszacsúszott a mezőny közepére. Bár ezt követően jó tempót diktálva többet is előzött, és felzárkózott az élmezőnyre, korai bakija megpecsételte a versenyét, és csak az ötödik helyen zárt.

A Miami Nagydíj végeredménye:

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell ( Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6.  Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)

A Forma–1 2026-os szezonja három hét múlva a Kanadai Nagydíjon folytatódik.

 

