Max Verstappen elhasalt, elpuskázta a legnagyobb esélyét

Egy hónapos szünet után visszatért a Forma–1 mezőnye, és rögtön az első futam látványos versenyt hozott: az összetett éllovas Kimi Antonelli megszerezte idei harmadik győzelmét a Miami Nagydíjon. A második helyen a regnáló világbajnok Lando Norris futott be, míg a dobogó legalsó fokára csapattársa, Oscar Piastri álhatott fel. Az időmérőn nagy meglepetést okozva, az idei szezonban eddig versenyképtelennek tűnő Red Bull-lal a második helyről rajtoló Max Verstappen számára azonban nem jött ki a lépés.

Max Verstappen a saját hibája miatt maradt le a dobogóról a Miami Nagydíjon Fotó: Bradley Collyer - PA Images

Max Verstappen elpuskázta az esélyét

A négyszeres világbajnok a második rajtkockából indulva akár a futamgyőzelemért is harcban lehetett volna, ám már a rajt után hibázott: megpördült, és visszacsúszott a mezőny közepére. Bár ezt követően jó tempót diktálva többet is előzött, és felzárkózott az élmezőnyre, korai bakija megpecsételte a versenyét, és csak az ötödik helyen zárt.

A Miami Nagydíj végeredménye: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell ( Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari)

A Forma–1 2026-os szezonja három hét múlva a Kanadai Nagydíjon folytatódik.