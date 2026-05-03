Max Verstappen elhasalt, elpuskázta a legnagyobb esélyét

Egy hónapos szünet után visszatért a Forma–1 mezőnye, és rögtön az első futam látványos versenyt hozott: az összetett éllovas Kimi Antonelli megszerezte idei harmadik győzelmét a Miami Nagydíjon. A második helyen a regnáló világbajnok Lando Norris futott be, míg a dobogó legalsó fokára csapattársa, Oscar Piastri álhatott fel. Az időmérőn nagy meglepetést okozva, az idei szezonban eddig versenyképtelennek tűnő Red Bull-lal a második helyről rajtoló Max Verstappen számára azonban nem jött ki a lépés.
A négyszeres világbajnok a második rajtkockából indulva akár a futamgyőzelemért is harcban lehetett volna, ám már a rajt után hibázott: megpördült, és visszacsúszott a mezőny közepére. Bár ezt követően jó tempót diktálva többet is előzött, és felzárkózott az élmezőnyre, korai bakija megpecsételte a versenyét, és csak az ötödik helyen zárt.
A Forma–1 2026-os szezonja három hét múlva a Kanadai Nagydíjon folytatódik.
