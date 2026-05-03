Helen Mirren: „Turiból öltözöm, de utána kibontok egy pezsgőt!”

Kevesen gondolnák, hogy Helen Mirren jótékonysági boltokból öltözködik, majd utána mindent továbbajándékoz!

A Helen Mirren-filmek megunhatatlan klasszikusok (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Helen Mirren élete:

A brit előkelőséget megtestesítő színésznőről kevesen tudják, hogy a családjának orosz gyökerei is vannak. Ilyena Lydia Mironoff néven született Londonban, munkásosztálybeli angol anya és orosz születésű apa lányaként. Az apai nagyapja cári ezredes volt, aki az 1917-es forradalom alatt Nagy-Britanniában rekedt. A család az 1950-es években angolosított Mirrenre.

A díva a letisztult egyszerűség híve. Az Instagramján rendszeresen láthatunk róla smink nélküli fotókat, amelyeken dacos „előtte” portrékon csodálhatjuk meg a 80. évét tavaly betöltött művésznőt, majd olyan „utána” képek jönnek, amelyeken a haj, a smink és az öltözködés folyamatát láthatjuk lépésről lépésre, amelyek végül ragyogó filmsztárrá változtatják.

A színésznő annyira közvetlen a követőivel, hogy megosztotta velük minden idők egyik legkevésbé valószínű filmsztár-öltözködési tippjét, ami arra is remek módszer, hogy utazás közben megspóroljuk magunknak a poggyászdíjat.

– Imádom a jó jótékonysági boltokat, különösen utazás közben – magyarázta a People-nek Mirren. – Amikor hideg helyekre megyek, csak alsóneműt viszek magammal. A repülőtérről befelé jövet megkérem a sofőrt, hogy vigyen el egy jótékonysági boltba. Ott ilyenkor veszek csizmát, zoknit, nadrágot, pulóvert, sapkát, sálat, általában 30 fontért (kb. 12 000 forintért – a szerk.). Aztán hazaindulás előtt mindent bepakolok egy zsákba, és a reptér felé menet leadom őket egy másik jótékonysági boltban. Egyszerű, igaz? Én ilyen ember vagyok: időnként turiból is öltözöm, de utána otthon kibontok egy üveg pezsgőt!

Egy igazi dáma A színésznőt a művészi munkájáért a Brit Birodalom Rendjének Dame Commander fokozatával tüntette ki II. Erzsébet. A hivatalos megszólítása azóta Dame Helen Mirren, de nem használja ezt a címet.