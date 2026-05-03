KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Irma, Tímea névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Helen Mirren: „Turiból öltözöm, de utána kibontok egy pezsgőt!”

Helen Mirren
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 20:45
HollywoodHarrison Ford
Hiába elbűvölő, csillogó szupersztár az Oscar-díjas színésznő a vörös szőnyegen. Helen Mirren a mindennapjaiban legjobban a hétköznapi életet kedveli, és úgy is él.
Bors
A szerző cikkei

Kevesen gondolnák, hogy Helen Mirren jótékonysági boltokból öltözködik, majd utána mindent továbbajándékoz!

Helen Mirren 1986-ban, A Moszkító-part című filmben.
A Helen Mirren-filmek megunhatatlan klasszikusok (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Helen Mirren élete:

A brit előkelőséget megtestesítő színésznőről kevesen tudják, hogy a családjának orosz gyökerei is vannak. Ilyena Lydia Mironoff néven született Londonban, munkásosztálybeli angol anya és orosz születésű apa lányaként. Az apai nagyapja cári ezredes volt, aki az 1917-es forradalom alatt Nagy-Britanniában rekedt. A család az 1950-es években angolosított Mirrenre.

A díva a letisztult egyszerűség híve. Az Instagramján rendszeresen láthatunk róla smink nélküli fotókat, amelyeken dacos „előtte” portrékon csodálhatjuk meg a 80. évét tavaly betöltött művésznőt, majd olyan „utána” képek jönnek, amelyeken a haj, a smink és az öltözködés folyamatát láthatjuk lépésről lépésre, amelyek végül ragyogó filmsztárrá változtatják.

A színésznő annyira közvetlen a követőivel, hogy megosztotta velük minden idők egyik legkevésbé valószínű filmsztár-öltözködési tippjét, ami arra is remek módszer, hogy utazás közben megspóroljuk magunknak a poggyászdíjat.

Imádom a jó jótékonysági boltokat, különösen utazás közben – magyarázta a People-nek Mirren. – Amikor hideg helyekre megyek, csak alsóneműt viszek magammal. A repülőtérről befelé jövet megkérem a sofőrt, hogy vigyen el egy jótékonysági boltba. Ott ilyenkor veszek csizmát, zoknit, nadrágot, pulóvert, sapkát, sálat, általában 30 fontért (kb. 12 000 forintért – a szerk.). Aztán hazaindulás előtt mindent bepakolok egy zsákba, és a reptér felé menet leadom őket egy másik jótékonysági boltban. Egyszerű, igaz? Én ilyen ember vagyok: időnként turiból is öltözöm, de utána otthon kibontok egy üveg pezsgőt!

Egy igazi dáma

A színésznőt a művészi munkájáért a Brit Birodalom Rendjének Dame Commander fokozatával tüntette ki II. Erzsébet. A hivatalos megszólítása azóta Dame Helen Mirren, de nem használja ezt a címet.

Hot címlap feltöltés
A legfrissebb hot! magazinban is számos exkluzív sztártörténetet olvashatnak (Fotó: hot! magazin)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu