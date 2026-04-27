Duchenne-es Levi megkaphatja a kezelést, ami megváltoztathatja az életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 07:30
Nem mindennapi küzdelmek sorozata a Tenken élő kisfiú sorsa, mégis ott csillog a szemében a gyermeki tisztaság. A Duchenne-izomsorvadás árnyékában élő Lázár Levi és családja számára minden megtett lépés és minden közös nevetés egy-egy győzelem. Most azonban egy olyan lehetőség kapujában állnak, amely alapjaiban írhatja felül a jövőt: a dubaji génterápia esélyt ad Levinek arra, hogy megőrizze erejét és megélje álmait.

Lázár Levi hétéves, szereti a világot, és minden nap tanúbizonyságot tesz arról, hogy a lélek ereje nem mérhető izomrostokban. Másfél éves volt, amikor egy vérvétel rávilágított arra, hogy az útja nehezebb lesz, mint a kortársaié. A diagnózis – Duchenne-izomdisztrófia – egy olyan állapot, amely folyamatosan próbára teszi a testet. Levi négyéves kora óta szedi a szteroidokat, fegyelmezetten jár tornára és úszásra, és bár a lépcsőzésnél ma már segítségre szorul, a lelkesedése töretlen.

Lázár Levi egy ritka kórral él, mégis minden nap mosolyogva küzd. A hétéves kisfiú most esélyt kapott egy sorsfordító orvosi beavatkozásra

Futóbiciklitől a dubaji reményig

Míg más gyerekek számára a biciklizés természetes mérföldkő, Levi lábai nem voltak elég erősek a pedálok hajtásához. Ő a futóbiciklijén száguldva mutatta meg, hogy a maga módján ő is képes utolérni a világot. Édesanyja élete a gondoskodásról és a megoldások kereséséről szól: Bolognába járnak kontrollra, a Tűzoltó utcai gyerekklinikán vizsgálják, és minden lehetőséget megragadnak, hogy lassítsák az idő múlását. Most azonban felcsillant egy fény, amely messzebbre mutat az eddigi kezeléseknél: az Elevidys génterápia, amely közvetlenül a sejtek szintjén képes segíteni Levi szervezetének.

Míg más gyerekek számára a biciklizés természetes mérföldkő, Levi lábai nem voltak elég erősek a pedálok hajtásához. Ő a futóbiciklijén száguldva mutatta meg, hogy a maga módján ő is képes utolérni a világot

Egy különleges döntés mérföldköve, legyőzheti a Duchenne-t

Sokáig úgy tűnt, Levi életkora akadályt jelenthet, de a sors és az orvosi szakvélemény mást rendelt. Egy méltányossági kérelem után zöld utat kapott: megkaphatja a világ egyik legmodernebb kezelését. Ez a terápia nem csupán orvosi beavatkozás, hanem egy ígéret a jövőre nézve. Bár a költségek – 1,3 milliárd forint – hatalmasak, és jelenleg még a tíz százaléka sem áll rendelkezésre, a család nem a hiányra, hanem a célra fókuszál. 

Versenyt futunk az idővel

– mondja Barna Adrienn, az édesanya, de ebben a mondatban már nincs helye a feladásnak, csak a tenni akarásnak és a hitnek.

Az összefogás ereje Lázár Levi álmáért

Levi története ma már nem csak egy család harca. A Lázár Levente- Legyőzünk Duchenne Közhasznú Alapítvány közössége és az országos figyelem egy olyan védőhálót fon a kisfiú köré, amely segít átlépni a legmagasabb akadályokat is. Levi még soha nem repült, de hamarosan eljöhet a pillanat, amikor a felhők fölé emelkedik, hogy megérkezzen a gyógyulást jelentő dubaji klinikára. Ez az út nem a betegségről, hanem az emberi jóság és a közösség erejéről tanúskodik. Levi minden egyes nap bebizonyítja, hogy érdemes küzdeni, sokan állnak mellette, hogy a léptei ne csak nehezedjenek, hanem idővel magabiztosabbá váljanak.

Ha segíteni szeretnél ITT veheted fel a kapcsolatot az alapítvánnyal.

 

