Kemény büntetés jár érte: 6 közlekedési szabálysértés, amit nem néznek el

Magyarországon 2000 óta működik a közlekedési büntetőpont-rendszer, amely azért jött létre, hogy kiszűrje a veszélyes sofőröket. Egy-egy szabályszegésért 1-től akár 11 pontig terjedő büntetés járhat, és ha összegyűlik a 18 pont, fél évre ugrik a jogosítvány. Léteznek olyan közlekedési szabálysértések, amelyek esetében azonnal a maximális pontszámot szabják ki.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mikor jár büntetőpont. Közúti közlekedési előéleti pont akkor kerül nyilvántartásba, ha a hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapítja a szabályszegést, vagy ha a sofőr a helyszíni bírságot elfogadja. Az automata rendszerek – például traffipax vagy VÉDA-kapu – által rögzített szabálytalanságok nem járnak büntetőponttal, ahhoz ugyanis helyszínen kell azonosítani a szabályszegő személyét. A saját pontjait bárki ingyenesen ellenőrizheti. Ügyfélkapus azonosítással a magyarorszag.hu oldalon pár kattintással lekérdezhető az aktuális pontszám, és az is látszik, melyik szabályszegés mikor évül el.
Vannak olyan bűncselekmények, amelyeknél a hatóság azonnal a legszigorúbb szankciót alkalmazza. Ezek a következők:
Magyarországon legfeljebb 18 büntetőpont gyűjthető össze. Amint ezt a határt elérjük, a folyamat automatikusan elindul: néhány napon belül értesítik az illetékes hivatalt, amely legkésőbb nyolc napon belül bevonja a jogosítványt. Erről a döntésről Ügyfélkapun érkezik üzenet, aki pedig nem használja azt a rendszert, az postán kapja meg az értesítést a jogosítvány bevonásáról. A sofőrök először 13 pont összegyűjtésekor kapnak figyelmeztetést, hogy tisztában legyenek vele: közel a végső határ.
Ha a jogosítványt bevonták, a vezetőnek igazolnia kell, hogy részt vett a kötelező utánképzésen, és minden egyéb jogszabályi feltételnek megfelel. Amennyiben ez teljesül, a jogosítványt legkorábban a leadástól számított hat hónap elteltével adják vissza.
Az időben elvégzett ellenőrzéssel elkerülhető a jogosítvány bevonása, és kiderül az is, mennyire járunk közel a kritikus 18 ponthoz. Ráadásul az online lekérdezés egyszerű és díjmentes.
