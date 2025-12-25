Kemény büntetés jár érte: 6 közlekedési szabálysértés, amit nem néznek el

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 13:45
Egy rossz döntés a volán mögött elég ahhoz, hogy megugorjon a büntetőpontjaink száma és akár fél évre búcsút intsünk a jogosítványunknak. Vannak közlekedési szabálysértések, amelyeket a hatóságok egyáltalán nem néznek el, ezeknél azonnal a legszigorúbb büntetés jár.
Porosz Viktória
  • Vannak közlekedési szabálysértések, amelyeknél azonnal a büntetőpontok maximuma jár.
  • A 18 büntetőpont elérése a jogosítvány fél éves bevonását jelenti.
  • A pontok száma online ellenőrizhető az Ügyfélkapun keresztül.

Magyarországon 2000 óta működik a közlekedési büntetőpont-rendszer, amely azért jött létre, hogy kiszűrje a veszélyes sofőröket. Egy-egy szabályszegésért 1-től akár 11 pontig terjedő büntetés járhat, és ha összegyűlik a 18 pont, fél évre ugrik a jogosítvány. Léteznek olyan közlekedési szabálysértések, amelyek esetében azonnal a maximális pontszámot szabják ki.

Jogosítvány elővétele közlekedési szabálysértés miatt
Egy súlyos közlekedési szabálysértés akár a jogosítvány bevonásához is vezethet
Fotó: Ladóczki Balázs

Ilyen közlekedési szabálysértésekért jár büntetőpont

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mikor jár büntetőpont. Közúti közlekedési előéleti pont akkor kerül nyilvántartásba, ha a hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapítja a szabályszegést, vagy ha a sofőr a helyszíni bírságot elfogadja. Az automata rendszerek – például traffipax vagy VÉDA-kapu – által rögzített szabálytalanságok nem járnak büntetőponttal, ahhoz ugyanis helyszínen kell azonosítani a szabályszegő személyét. A saját pontjait bárki ingyenesen ellenőrizheti. Ügyfélkapus azonosítással a magyarorszag.hu oldalon pár kattintással lekérdezhető az aktuális pontszám, és az is látszik, melyik szabályszegés mikor évül el. 

6 eset, amikor 11, vagy a maximális 18 büntetőpont jár 

Vannak olyan bűncselekmények, amelyeknél a hatóság azonnal a legszigorúbb szankciót alkalmazza. Ezek a következők:

  1. Segítségnyújtás elmulasztása
    Ha balesetet okozol és nem állsz meg, nem hívsz segítséget, vagy magára hagyod a sérültet, a hatóság automatikusan a legsúlyosabb szankciót alkalmazza.
  2. Közúti veszélyeztetés
    Szándékos, mások életét vagy testi épségét veszélyeztető vezetésnél – például agresszív előzések, leszorítás – nincs mérlegelés, azonnal 11 pont jár.
  3. Ittas járművezetés
    Alkoholos befolyásoltság alatt volán mögé ülni zéró toleranciás szabálysértés, amely nemcsak maximális pontozással, hanem szabályszegési vagy büntetőeljárással is végződhet.
  4. Bódult állapotban történő vezetés
    Kábítószer, tudatmódosító szer vagy egyes gyógyszerek hatása alatt vezetni szintén a kiszabható legsúlyosabb büntetést vonja maga után.
  5. Jármű átengedése ittas vagy bódult személynek
    Ha tudod, hogy valaki nem alkalmas a vezetésre, mégis átadod neki az autót, a felelősség téged terhel, és biztosan jár a 11 pont.
  6. Vezetés eltiltás alatt vagy jogosítvány nélkül
    Akinek bevonták a jogosítványát, mégis vezet, az az egyik legsúlyosabb közlekedési vétséget követi el, automatikusan maximális pontszám kiszabásával.

Mikor veszik el a jogosítványt?

Magyarországon legfeljebb 18 büntetőpont gyűjthető össze. Amint ezt a határt elérjük, a folyamat automatikusan elindul: néhány napon belül értesítik az illetékes hivatalt, amely legkésőbb nyolc napon belül bevonja a jogosítványt. Erről a döntésről Ügyfélkapun érkezik üzenet, aki pedig nem használja azt a rendszert, az postán kapja meg az értesítést a jogosítvány bevonásáról. A sofőrök először 13 pont összegyűjtésekor kapnak figyelmeztetést, hogy tisztában legyenek vele: közel a végső határ.

Hogyan lehet visszakapni a jogosítványt?

Ha a jogosítványt bevonták, a vezetőnek igazolnia kell, hogy részt vett a kötelező utánképzésen, és minden egyéb jogszabályi feltételnek megfelel. Amennyiben ez teljesül, a jogosítványt legkorábban a leadástól számított hat hónap elteltével adják vissza. 

Miért érdemes figyelni a büntetőpontokra?

Az időben elvégzett ellenőrzéssel elkerülhető a jogosítvány bevonása, és kiderül az is, mennyire járunk közel a kritikus 18 ponthoz. Ráadásul az online lekérdezés egyszerű és díjmentes.

