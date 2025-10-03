Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az autista gyermekekért futnak az édesanyák – az énidő és a kitartás üzenete az UltraBalaton Trailről

autizmus
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 17:13
ultrabalatonjótékonyság
Szalainé Forgács Klaudia, Kővári Edit, Vizdár-Lőczi Gizella és Pohánka Edit mind autista gyermeket nevelnek. Október 4-én szombaton négy édesanya közösen áll rajthoz az UltraBalaton Trail 115 kilométeres futóversenyén.

Október 4-én szombaton négy édesanya közösen áll rajthoz az UltraBalaton Trail 115 kilométeres futóversenyén. Szalainé Forgács Klaudia, Kővári Edit, Vizdár-Lőczi Gizella és Pohánka Edit mind autista gyermeket nevelnek, és céljuk, hogy a sport segítségével új energiát, kitartást és belső megtartó erőt mutassanak a társadalomnak.

Október 4-én szombaton négy édesanya közösen áll rajthoz az UltraBalaton Trail 115 kilométeres futóversenyén.
Október 4-én szombaton négy édesanya közösen áll rajthoz az UltraBalaton Trail 115 kilométeres futóversenyén. Fotó: Olvasói

„Az én időm, az én erőm. Hogy a legjobb önmagam lehessek. Érted” – fogalmazott Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke. Ezzel a jelmondattal a négy édesanya nem csupán saját feltöltődésüket hangsúlyozza, hanem azt is, hogy az anyák „énideje” nem luxus, hanem szükségszerűség a mindennapi élet kihívásainak leküzdéséhez. 

Nagyon gyakori az, hogy úgy éljük meg mi, szülők, hogy ez egy olyan feladat, amiből nekünk nem lehet kikapcsolódni és nem engedjük meg magunknak azt a fél órát, vagy órát, amikor mindent félreteszünk. Pedig muszáj magunkra figyelni, mert mi fogjuk felnevelni a gyerekeinket

– tette hozzá Edit a Ripost szerint.

A futás mellett a csapat jótékonysági mezeket is kínál, a befolyó összeget pedig az ElsőSegély szolgáltatás támogatására fordítják. Ez a program azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik még az út elején járnak, hogy legyen kihez fordulniuk, és megoszthassák félelmeiket. Kővári Edit szerint az autizmus láthatatlan fogyatékosság, gyakran a társadalom félreérti a viselkedést, és szülői hibának tartja azt. 

Például, ha egy autista kisgyermek ragaszkodik a buszon mindig ugyanahhoz az üléshez, és az anyukája egyszerűen képtelen elmagyarázni neki, hogy felszállt egy idős néni, akinek át kell adni a helyet, vagy most nem tudsz oda ülni, mert most ott ülnek. Ez egy tipikus autizmusból eredő sajátos ragaszkodás és az ilyenekért nagyon gyakran a családok a társadalomtól negatív visszajelzést kapnak, amitől szűkül az életterük

 – vallotta őszintén.

Marcell, Kővári Edit 22 éves fia, kivételes kommunikációs képességekkel rendelkezik, de nem beszél. Az iskola befejezése után a jövője bizonytalan, ami az autista gyermekeket nevelő szülők legnagyobb kérdőjeles rémálma.

A négy édesanya a kampánnyal párhuzamosan Facebook-oldalt is indított, ahol őszinte vallomásaikkal mutatják be a mindennapi helyzeteket autista gyermekeikkel. Céljuk, hogy a sorstársaik lássák, hol lehetnek kitörési pontok a nehézségekből, és hogy a hétköznapok ne csupán a túlélésről, hanem a megélésről szóljanak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu