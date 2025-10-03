Az autista gyermekekért futnak az édesanyák – az énidő és a kitartás üzenete az UltraBalaton Trailről

Október 4-én szombaton négy édesanya közösen áll rajthoz az UltraBalaton Trail 115 kilométeres futóversenyén. Szalainé Forgács Klaudia, Kővári Edit, Vizdár-Lőczi Gizella és Pohánka Edit mind autista gyermeket nevelnek, és céljuk, hogy a sport segítségével új energiát, kitartást és belső megtartó erőt mutassanak a társadalomnak.

„Az én időm, az én erőm. Hogy a legjobb önmagam lehessek. Érted” – fogalmazott Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke. Ezzel a jelmondattal a négy édesanya nem csupán saját feltöltődésüket hangsúlyozza, hanem azt is, hogy az anyák „énideje” nem luxus, hanem szükségszerűség a mindennapi élet kihívásainak leküzdéséhez.

Nagyon gyakori az, hogy úgy éljük meg mi, szülők, hogy ez egy olyan feladat, amiből nekünk nem lehet kikapcsolódni és nem engedjük meg magunknak azt a fél órát, vagy órát, amikor mindent félreteszünk. Pedig muszáj magunkra figyelni, mert mi fogjuk felnevelni a gyerekeinket

– tette hozzá Edit a Ripost szerint.

A futás mellett a csapat jótékonysági mezeket is kínál, a befolyó összeget pedig az ElsőSegély szolgáltatás támogatására fordítják. Ez a program azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik még az út elején járnak, hogy legyen kihez fordulniuk, és megoszthassák félelmeiket. Kővári Edit szerint az autizmus láthatatlan fogyatékosság, gyakran a társadalom félreérti a viselkedést, és szülői hibának tartja azt.

Például, ha egy autista kisgyermek ragaszkodik a buszon mindig ugyanahhoz az üléshez, és az anyukája egyszerűen képtelen elmagyarázni neki, hogy felszállt egy idős néni, akinek át kell adni a helyet, vagy most nem tudsz oda ülni, mert most ott ülnek. Ez egy tipikus autizmusból eredő sajátos ragaszkodás és az ilyenekért nagyon gyakran a családok a társadalomtól negatív visszajelzést kapnak, amitől szűkül az életterük

– vallotta őszintén.

Marcell, Kővári Edit 22 éves fia, kivételes kommunikációs képességekkel rendelkezik, de nem beszél. Az iskola befejezése után a jövője bizonytalan, ami az autista gyermekeket nevelő szülők legnagyobb kérdőjeles rémálma.