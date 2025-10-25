Gizellának kisfia után lánya is autista lett - így él most a család a két kamasszal

Egyre több család érintett az autizmussal, sőt ma már a legtöbb óvodai csoportban és általános iskolai osztályban van autista gyerek, mégis nagyon keveset tudunk erről a sokszor nehezen meghatározható állapotról. Te tudtad például, hogy sok autizmussal együtt elő ember a magyar helyett inkább angolul kommunikál? Vizdár-Lőczi Gizella saját történetükön keresztül engedett betekintést autizmus spektrum állapotba. Mesélt nekünk arról, hogy ők hogyan élik meg a mindennapokat, milyen változásokat hozott a kamaszkor, illetve hogy miért nehéz sokszor kiszűrni, hogy valaki autista.

Gizella és férje két autista gyermeket nevel, így saját érintettsége okán szívén viseli az autizmus kérdéskörét

Fotó: Bors olvasói fotó

Az autizmus és az idegen nyelv

Az autizmus lényegében egy genetikailag öröklődő spektrum állapot, vagyis az érintett embereknél nagyon különbözően mutatkozhat meg. Két autista ember között olykor hatalmas a különbség. Így van ez Gizella két gyermekénél is.

Vanda lényegében nem beszél, pár szót használ mindössze, Zétény pedig érdekes mód angolul sokkal szívesebben kommunikál, mint magyarul, noha otthon mindig magyarul beszélgettek velük a szüleik.

Zétény eddig integrált iskolába járt, most viszont már egy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeknek létesített iskolában tanul, Vanda pedig egy speciális gyógypedagógia iskolában tanul Kalocsán.

Gizella egy egyesület tagja. Az egyesület fiatal felnőtt klubcsoportjában észrevette, hogy az angol nyelv használata egy visszatérő elem, vagyis nem csak a fiára jellemző, hogy a magyar nyelv helyett sokkal inkább az angolt választja.

Valószínűleg ez azért lehet, mert az angolban kevesebb az árnyalt kifejezés, szürkébb a szókincs, illetve a nyelvtana is egyszerűbb.

„Amikor angolul beszél, olyan, mintha más személyiség lenne, olyankor elkezd teljesen kinyílni” — tette hozzá Gizella.

Gizella két gyermekével: Zéténnyel és Vandával

Fotó: Bors olvasói fotó

Az autizmus és a kamaszkor

Gizella őszintén beszélt arról is, hogy milyen megélni a kamaszkori változásokat autista gyermekek mellett.

A kamaszkori hormonális változások sokszor sajnos dührohamokban csapódnak le, illetve a kamaszkor fel is erősíti az autistákra jellemző viselkedési jegyeket.

Ezeken a megpróbáltatásokon most első sorban a lányukkal mennek keresztül. Ezért is szerencsés, hogy napközben Gizella és Vanda közel vannak egymáshoz, ugyanis Gizella ugyanabban az iskolában dolgozik, ahol lánya tanul.