„Ez nem egy könnyű séta” – Alzheimer-kórral futja le a maratont a 75 éves nagypapa

Ralph C. Carmona élete tíz évvel ezelőtt vett drámai fordulatot. Az egykori sikeres banki lobbista és köztisztviselő élvezte a nyugdíjas éveit, ám a felesége, Vana valami furcsát vett észre. A férfi felejteni kezdett. A vizsgálatok pedig megerősítették a legrosszabb sejtelmet: kiderült, hogy a memóriavesztés hátterében az Alzheimer-kór áll.
Kezdetben dühöt éreztem és tagadást De aztán a dac kerekedett felül bennem. Úgy döntöttem: nem hagyom magam!
– emlékezett vissza a People magazinnak Ralph.
A sors fintora, hogy Ralph épp a diagnózis idején talált rá arra a szenvedélyre, amely ma is életben tartja. Amikor látta a fiát célba érni a Boston Maratonon, valami megmozdult benne. Újra futni akart, hiába mondták sokan, hogy az ő korában és állapotában ez már őrültség.
A kitartása pedig beérett: Ralph ma már hetven felett is képes lefutni a 42 kilométeres távot, sőt, legutóbb a korosztályában elsőként ért célba. De ne higgyük, hogy ez számára ujjgyakorlat.
Ez nem egy könnyű séta. Hónapokig tartó felkészülés kell hozzá, a verseny alatt pedig folyamatosan koncentrálnom kell. Figyelnem kell a tempóra, a lábaim egyensúlyára, hogy elkerüljem a görcsöket. Ez a sport fejleszti a pozitív gondolkodásomat
– vallotta be őszintén a sportember.
Ralph nemcsak a futópályán, hanem a tudomány segítségével is küzd a kór ellen. Egy új gyógyszeres kezelésnek és az aktív életmódnak köszönhetően sikerült lassítani a betegség terjedését az agyában. Nem akarja, hogy az ő sorsa is olyan legyen, mint az édesanyjáé, aki élete utolsó 15 évét szinte teljesen magatehetetlenül töltötte.
A 75 éves férfi egy pillanatra sem áll meg: idén Chicago és New York utcáin is futni akar. Példája mindenki számára bizonyíték: a diagnózis nem jelenti az élet végét, csak egy új, keményebb futam kezdetét.
