KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ez nem egy könnyű séta” – Alzheimer-kórral futja le a maratont a 75 éves nagypapa

Alzheimer-kór
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 14:30
küzdelemnagypapamaraton
Az orvosok lesújtó diagnózist közöltek Ralph-fal: Alzheimer-kór. Sokan ilyenkor már szinte a végrendeletüket írják, de a 75 éves férfi valami egészen mást tett. Felhúzta a futócipőjét, és megmutatta a világnak, hogy a betegség nem börtön, hanem egy újabb legyőzendő akadály.
Bors
A szerző cikkei

Ralph C. Carmona élete tíz évvel ezelőtt vett drámai fordulatot. Az egykori sikeres banki lobbista és köztisztviselő élvezte a nyugdíjas éveit, ám a felesége, Vana valami furcsát vett észre. A férfi felejteni kezdett. A vizsgálatok pedig megerősítették a legrosszabb sejtelmet: kiderült, hogy a memóriavesztés hátterében az Alzheimer-kór áll.

Ralph bebizonyította, hogy az Alzheimer-kór sem állíthat meg egy igazi harcost a célvonal előtt.
Ralph bebizonyította, hogy az Alzheimer-kór sem állíthat meg egy igazi harcost a célvonal előtt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 Kezdetben dühöt éreztem és tagadást De aztán a dac kerekedett felül bennem. Úgy döntöttem: nem hagyom magam!

– emlékezett vissza a People magazinnak Ralph. 

„Ez nem egy könnyű séta”

A sors fintora, hogy Ralph épp a diagnózis idején talált rá arra a szenvedélyre, amely ma is életben tartja. Amikor látta a fiát célba érni a Boston Maratonon, valami megmozdult benne. Újra futni akart, hiába mondták sokan, hogy az ő korában és állapotában ez már őrültség.

A kitartása pedig beérett: Ralph ma már hetven felett is képes lefutni a 42 kilométeres távot, sőt, legutóbb a korosztályában elsőként ért célba. De ne higgyük, hogy ez számára ujjgyakorlat.

Ez nem egy könnyű séta. Hónapokig tartó felkészülés kell hozzá, a verseny alatt pedig folyamatosan koncentrálnom kell. Figyelnem kell a tempóra, a lábaim egyensúlyára, hogy elkerüljem a görcsöket. Ez a sport fejleszti a pozitív gondolkodásomat

– vallotta be őszintén a sportember. 

Harc az Alzheimer-kórral

Ralph nemcsak a futópályán, hanem a tudomány segítségével is küzd a kór ellen. Egy új gyógyszeres kezelésnek és az aktív életmódnak köszönhetően sikerült lassítani a betegség terjedését az agyában. Nem akarja, hogy az ő sorsa is olyan legyen, mint az édesanyjáé, aki élete utolsó 15 évét szinte teljesen magatehetetlenül töltötte.

A 75 éves férfi egy pillanatra sem áll meg: idén Chicago és New York utcáin is futni akar. Példája mindenki számára bizonyíték: a diagnózis nem jelenti az élet végét, csak egy új, keményebb futam kezdetét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu