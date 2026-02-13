"Hidegzuhanyként ért a hír" – minden fillér számít, 30 milliós műtét mentheti meg a rákkal küzdő András életét

András 46 éves, és 13 éve változott meg az élete. Korábban eladóként dolgozott, de télvíz idején fáradékonnyá vált és rendszeres fejfájás gyötörte. A háziorvos táppénzre írta ki. A család először nem gondolt semmi komolyra, de András állapota nem javult. Végül a neurológián szembesítették az orvosok a lesújtó diagnózissal: agydaganata van.

Tizenhárom éve változott meg András élete, akkor derült ki, hogy agydaganata van

Hidegzuhanyként ért minket a hír, hogy agydaganatom van, ami az agytörzsből kiindulva fejlődött ki. Az ilyen típusú tumorokat nem lehet eltávolítani, mert az agy ezen része létfontosságú központokat üzemeltet

– mondja szomorúan Tősér András, akinek az útja ezután az Amerikai útra a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinikájára, majd a Észak-budai Szent János Centrumkórházba vezetett, ahol 2012-ben meg is műtötték. Sajnos az orvosi beavatkozás nem vezetett eredményre, csak a daganat egy kicsiny részét tudták eltávolítani András koponyájából.

A műtét nem hozta meg a várt eredményt, de a család nem adta fel. Minden követ megmozgattak András gyógyulásáért. A férfi további kezelései Szegeden az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinika Központban folytatódtak, ahol 2013. március 19-én ismételten megműtötték. Ekkor a daganatból egy nagyobb részt távolítottak el az orvosok. A beavatkozás a férfi jobb szemét és a jobb fülét is érintette.

Akkor egy kicsit megnyugodtam, mert úgy gondoltam, hogy ennek a műtétnek a hatására fog javulni az életminőségem, de sajnos nem így lett. A műtét következtében elvesztettem a jobb szememet. Kettős látásom alakult ki, így nem látok vele úgy, mint a többi ember

– folytatja szomorúan András, akinek ez a beavatkozás sem hozta meg a várva várt eredményt. Állapota továbbra sem javult, sőt, évről évre újabb nehézségek gördültek a férfi útjába. Időközben mélytónusos epilepszia is kialakult nála.

András tizenhárom éve küzd az agydaganattal

A család élete az évek során a feje tetejére állt. A férfi a jogosítványát elvesztette, és kénytelen volt nyugdíjaztatni magát. Tizenhárom éve küzd a daganattal, amiről úgy informálták az orvosok őket, hogy lassan növő daganat. Az MRI-képek alapján kiderült, hogy a tumor folyamatosan növekedő mérete miatt kompressziót okoz az agyában.