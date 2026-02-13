"Hidegzuhanyként ért a hír" – minden fillér számít, 30 milliós műtét mentheti meg a rákkal küzdő András életét

András 46 éves, és 13 éve változott meg az élete. Korábban eladóként dolgozott, de télvíz idején fáradékonnyá vált és rendszeres fejfájás gyötörte. A háziorvos táppénzre írta ki. A család először nem gondolt semmi komolyra, de András állapota nem javult. Végül a neurológián szembesítették az orvosok a lesújtó diagnózissal: agydaganata van.
Hidegzuhanyként ért minket a hír, hogy agydaganatom van, ami az agytörzsből kiindulva fejlődött ki. Az ilyen típusú tumorokat nem lehet eltávolítani, mert az agy ezen része létfontosságú központokat üzemeltet
– mondja szomorúan Tősér András, akinek az útja ezután az Amerikai útra a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinikájára, majd a Észak-budai Szent János Centrumkórházba vezetett, ahol 2012-ben meg is műtötték. Sajnos az orvosi beavatkozás nem vezetett eredményre, csak a daganat egy kicsiny részét tudták eltávolítani András koponyájából.
A műtét nem hozta meg a várt eredményt, de a család nem adta fel. Minden követ megmozgattak András gyógyulásáért. A férfi további kezelései Szegeden az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinika Központban folytatódtak, ahol 2013. március 19-én ismételten megműtötték. Ekkor a daganatból egy nagyobb részt távolítottak el az orvosok. A beavatkozás a férfi jobb szemét és a jobb fülét is érintette.
Akkor egy kicsit megnyugodtam, mert úgy gondoltam, hogy ennek a műtétnek a hatására fog javulni az életminőségem, de sajnos nem így lett. A műtét következtében elvesztettem a jobb szememet. Kettős látásom alakult ki, így nem látok vele úgy, mint a többi ember
– folytatja szomorúan András, akinek ez a beavatkozás sem hozta meg a várva várt eredményt. Állapota továbbra sem javult, sőt, évről évre újabb nehézségek gördültek a férfi útjába. Időközben mélytónusos epilepszia is kialakult nála.
A család élete az évek során a feje tetejére állt. A férfi a jogosítványát elvesztette, és kénytelen volt nyugdíjaztatni magát. Tizenhárom éve küzd a daganattal, amiről úgy informálták az orvosok őket, hogy lassan növő daganat. Az MRI-képek alapján kiderült, hogy a tumor folyamatosan növekedő mérete miatt kompressziót okoz az agyában.
A helyzet a műtétek ellenére sokkal rosszabb, mint 2011-ben volt. András elveszítette bizonyos érzékszervi funkcióit. A jobb fülére nem hall, és a jobb szemére sem lát már, mert a műtét miatt el kellett vágni a látásért felelős idegpályát. A daganat jelenleg 7 centiméter hosszú és 4 centiméter átmérőjű, artériákat ölel közre, ami tovább nehezíti az orvosok dolgát. A család kétségbe van esve, mert ha záros határidőn belül nem kerül sor egy újabb műtéti beavatkozásra, akkor az akár végzetes is lehet András számára.
Minden követ megmozgattunk már, még Franciaországban, Párizsban is voltunk, de ott nem jártunk sikerrel. Berlinben azonban elvállalták András műtétjét, melynek a költségeit nekünk kell finanszírozni
– mondja reményteli hangon András, aki elárulja, versenyt futnak az idővel. A tét András élete, és a feladat sem kicsi, hiszen 30 millió forintot kell összegyűjteniük, hogy a műtétet Berlinben elvégezzék.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.