„Olthatatlan szomjúságot" érzett az édesapa: kiderült, agydaganata van

Egy édesapa „olthatatlan szomjúsága” végül egy halálos agydaganat egyik kevéssé ismert tünetének bizonyult, miután összeesett egy görögországi nyaralás során.

Hihetetlen mi jelezte előre az agydaganatot.

Az agydaganat a semmiből jött

A 46 éves Gavin White 2023 júliusában volt családjával nyaralni, amikor a tengerparton rohamot kapott. Az eset előtt már több aggasztó tünetet is tapasztalt: fejfájást, zavartságot, látásromlást és egy szinte csillapíthatatlan szomjúságérzetet. A férfit az Egyesült Királyságba szállították vissza, ahol a bedfordi kórházban végzett vizsgálatok során kiderült, hogy glioblasztómája van, amely egy rendkívül agresszív és gyorsan növekvő agydaganat.

White-ot ezt követően a cambridge-i Addenbrooke’s kórházba szállították, ahol éber állapotban végzett koponyaműtéten esett át, majd sugárkezelést és kemoterápiát kapott. A diagnózis sokkoló volt: az orvosok kezdetben mindössze hat-tizennégy hónapot adtak neki.

Minden nagyon gyorsan történt. Azt mondták, agydaganatom van, és csak hat-tizennégy hónapom lehet hátra

– idézte fel.

A férfi azonban nem adta fel. Jelenleg a daganat állapota stabil, és közel három évvel a diagnózis után is küzd a betegséggel. White elmondta, hogy azóta az életét „vizsgálatról vizsgálatra”, háromhónapos szakaszokban éli, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a betegség visszatér.

Próbálok napról napra élni, és amennyire csak lehet, pozitív maradni

– mondta.

A betegsége ellenére komoly célt tűzött ki maga elé: futni kezdett, és részt vesz a londoni maratonon, hogy adományokat gyűjtsön az agydaganat-kutatás támogatására. Elmondása szerint a futás nemcsak fizikailag segít neki, hanem mentálisan is kapaszkodót ad a kezelések idején, deül ki a Daily Mail cikkéből.