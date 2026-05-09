„Olthatatlan szomjúságot" érzett az édesapa: kiderült, agydaganata van

Az apa furcs tüneteket észlelt. Agydaganata volt.

Egy édesapa „olthatatlan szomjúsága”  végül egy halálos agydaganat egyik kevéssé ismert tünetének bizonyult, miután összeesett egy görögországi nyaralás során.

Hihetetlen mi jelezte előre az agydaganatot.
Az agydaganat a semmiből jött

A 46 éves Gavin White 2023 júliusában volt családjával nyaralni, amikor a tengerparton rohamot kapott. Az eset előtt már több aggasztó tünetet is tapasztalt: fejfájást, zavartságot, látásromlást és egy szinte csillapíthatatlan szomjúságérzetet. A férfit az Egyesült Királyságba szállították vissza, ahol a bedfordi kórházban végzett vizsgálatok során kiderült, hogy glioblasztómája van, amely egy rendkívül agresszív és gyorsan növekvő agydaganat.

White-ot ezt követően a cambridge-i Addenbrooke’s kórházba szállították, ahol éber állapotban végzett koponyaműtéten esett át, majd sugárkezelést és kemoterápiát kapott. A diagnózis sokkoló volt: az orvosok kezdetben mindössze hat-tizennégy hónapot adtak neki.

Minden nagyon gyorsan történt. Azt mondták, agydaganatom van, és csak hat-tizennégy hónapom lehet hátra

 – idézte fel.

A férfi azonban nem adta fel. Jelenleg a daganat állapota stabil, és közel három évvel a diagnózis után is küzd a betegséggel. White elmondta, hogy azóta az életét „vizsgálatról vizsgálatra”, háromhónapos szakaszokban éli, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a betegség visszatér.

Próbálok napról napra élni, és amennyire csak lehet, pozitív maradni

 – mondta.

A betegsége ellenére komoly célt tűzött ki maga elé: futni kezdett, és részt vesz a londoni maratonon, hogy adományokat gyűjtsön az agydaganat-kutatás támogatására. Elmondása szerint a futás nemcsak fizikailag segít neki, hanem mentálisan is kapaszkodót ad a kezelések idején, deül ki a Daily Mail cikkéből.

 

