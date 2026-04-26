„Csak a gyerekei miatt fáj a feje!” – Stressznek hitték a háromgyermekes anya halálos daganatát

Vannak pillanatok, amikor egy anya megérzi, hogy valami nagyon nincs rendben. A 32 éves Libby Woolaston pontosan tudta, hogy a kínzó fejfájása mögött nem sima kimerültség, hanem egy alattomos daganat állhat. Mégis, hónapokon keresztül falakba ütközött az egészségügyben. Az orvosok egymás után küldték el: volt, aki a menopauzára, volt, aki depresszióra gyanakodott, miközben a daganat már ott növekedett a koponyájában.
A legdöbbenetesebb pillanat azonban az volt, amikor az egyik orvos kerek perec kijelentette: a gyerekei tehetnek mindenről.
Az egyik orvos megkérdezte, vannak-e gyerekeim, majd azt mondta: ’Nem gondolja, hogy csak a gyerekei miatt fáj a feje?’ Amint kijöttem a rendelőből, kitört belőlem a zokogás. Úgy éreztem, nem hallanak meg, levegőnek néznek
– emlékezett vissza a megtört anyuka.
A helyzet drasztikusan romlott. Libby már furcsa tüneteket is produkált – például tej szivárgott a melléből, pedig évek óta nem szoptatott –, de a segítség még mindig váratott magára. Mire végre egy orvos komolyan vette és beutalta vizsgálatokra, már késő volt a kíméletes beavatkozáshoz.
2025 márciusára a fájdalom elviselhetetlenné vált, és a háromgyermekes anya ideiglenesen elveszítette a látását a jobb szemére. A tumor ekkor már brutális sebességgel nőtt: egyetlen hónap alatt másfél centiről öt centisre duzzadt, és már a látóidegeit nyomta.
A műtét után jött a feketeleves. Az orvosok közölték: Libby szervezetét egy úgynevezett AT/RT (atypical teratoid rhabdoid tumour) támadta meg. Ez a daganat rendkívül agresszív, és szinte kizárólag 3 év alatti kisgyermekeknél fordul elő. Felnőtteknél annyira ritka, hogy az orvosok jósolni sem mertek a túlélési esélyeiről.
Harminc sugárkezelésen estem át, ami borzalmas volt. A kemoterápiát is megkaptam, a hajam ki is hullott
– mesélte Libby, aki a poklok poklát járta meg a gyógyulásért.
Bár a kezelések tönkretették a szervezetét, Libby igazi harcos: a legutóbbi, 2026 februári vizsgálata végre negatív lett, és a látása is visszatért. Most azért küzd, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, és pénzt gyűjtsön a kutatásokra – írja a People magazin.
Szeretném látni felnőni a fiaimat, Millert, Daxot és Forestet. Ez csak akkor történhet meg, ha áttörést érünk el a gyógyításban
– mondta elszántan az anya, aki ma már minden percet ajándéknak tekint.
