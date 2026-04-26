Adókedvezmények speciális étrendekre – Ezeket mindenképpen érdemes igényelned

Talán nem is tudod, de adókedvezmény jár a speciális étrenden élők számára, mutatjuk kik vehetik igénybe és, hogyan. Megnézheted, hogyan alakulnak az adókedvezmények 2026-ban.
A legismertebb támogatás a betegség után járó adókedvezmény (személyi adókedvezmény) amely súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek esetén igényelhető. Ide tartozik például a gluténérzékenység, Crohn-betegség vagy a cukorbetegségek bizonyos fajtái. Idén ennek összege havi körülbelül 16 100 forint, azaz éves szinten közel 193 ezer forint adómegtakarítást jelenthet.
Fontos tudni, hogy nem a diéta után jár kedvezmény, hanem az azt indokoló diagnózis alapján. Például: gluténmentes étrend, laktózmentes étrend bizonyos formái, diabéteszhez kötött diéta. Ennek igazolásához minden esetben orvosi diagnózisra van szükség.
A személyi kedvezmény mértéke minden évben automatikusan nő, mert a minimálbérhez kötött. Épp ezért 2026-ban a magasabb minimálbér miatt a kedvezmény összege is emelkedett. Az érintetteknek ezzel nincs tennivalója, automatikusan a magasabb összeget kapják kézhez.
Sokan nem tudják, de ha korábban nem vettük igénybe, akár 5 évre visszamenőleg is kérhető az adókedvezmény. Ez komoly, akár több százezer forintos, egyösszegű visszatérítést jelenthet.
Gyermekek után járó adókedvezmény: ha a speciális étrendet igénylő gyermek tartósan betegnek minősül, a szülők emelt családi adókedvezményt vehetnek igénybe. Idén ez havi plusz körülbelül 20 000 forinttal növelt kedvezményt jelenthet gyermekenként.
A személyi kedvezmény nem zárja ki más adókedvezmények igénybevételét. Például kombinálható családi adókedvezménnyel vagy éppen első házasok kedvezményével.
Bár nem klasszikus adókedvezmény, az egészségpénztári befizetések után adó-visszatérítés jár, amelyből akár speciális élelmiszerek is finanszírozhatók. Ez különösen hasznos lehet a drágább diétás termékek esetében.
Az adókedvezmény igénylésének legfontosabb feltétele a hivatalos, szakorvos által kiállított igazolás. Ennek pontosan tartalmaznia kell a betegség megnevezését, annak BNO-kódját, valamint azt is, hogy az állapot mikortól áll fenn. Az igazolást általában szakorvos (pl. gasztroenterológus, diabetológus, onkológus) állítja ki, és érdemes több példányt kérni, mert később is szükség lehet rá.
Nem maga a speciális étrend jogosít a kedvezményre, hanem az azt indokló, jogszabályban felsorolt betegség. Ezért fontos, hogy utánanézzünk, szerepel-e a diagnózisunk a vonatkozó rendeletben. Ide tartoznak például egyes emésztőrendszeri betegségek, anyagcsere-problémák, hormonális zavarok és autoimmun kórképek.
Kétféleképpen juthatunk hozzá a kedvezményhez: ha év közben kérjük, akkor már a fizetésből kevesebb adót vonnak, így havi szinten több pénz marad nálunk – ez különösen hasznos, ha a speciális étrend jelentős kiadást jelent. Ha viszont év végén, az adóbevalláskor érvényesítjük a kedvezményt, akkor egy nagyobb összegben kapjuk vissza a pénzt, ami jól jöhet például váratlan kiadás esetén.
Amennyiben a havi kedvezményt választjuk, ki kell tölteni egy úgynevezett adóelőleg-nyilatkozatot, amelyben jelezzük a jogosultságunkat. Ezt a dokumentumot a munkáltatónak kell leadni, aki ennek alapján már a következő hónaptól kevesebb adót von le a fizetésünkből. Fontos, hogy a nyilatkozatban minden adat pontos legyen, és csak akkor adjuk le, ha már rendelkezünk a szükséges orvosi igazolással.
Ma már szinte mindent elintézhetünk elektronikusan, ami jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot. Az online felületeken gyorsan kitölthetjük a szükséges nyilatkozatokat, ellenőrizhetjük a bevallási tervezetet, és akár módosíthatjuk is azt. Ez segít elkerülni a papíralapú ügyintézésből adódó hibákat is.
Az utóbbi években jelentősen egyszerűsödött az adminisztráció: ma már többféle adókedvezményt – például családi kedvezményt és személyi kedvezményt – egyetlen nyilatkozatban is megadhatunk. Ez különösen előnyös akkor, ha több jogcímen is jogosultak vagyunk kedvezményekre, mert így nem kell külön-külön dokumentumokat kezelni, és kisebb az esélye az adminisztrációs hibáknak.
A hatóság minden évben készít egy adóbevallási tervezetet, de ez nem mindig tartalmazza automatikusan a személyi kedvezményt. Ezért nagyon fontos, hogy alaposan átnézzük a tervezetet, és szükség esetén egészítsük ki. Ha ezt elmulasztjuk, akár jelentős összegtől is eleshetünk – pedig csak néhány perces ellenőrzésről van szó.
Az adóhatóság lehetővé teszi, hogy akár 5 évre visszamenőleg önellenőrzéssel érvényesítsük a jogosultságot. Ez azt jelenti, hogy több év elmaradt kedvezményét egy összegben is visszakaphatjuk. Ehhez azonban szükség van az adott időszakra vonatkozó orvosi igazolásra, ezért érdemes ezt minél előbb beszerezni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.