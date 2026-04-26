Adókedvezmények speciális étrendekre – Ezeket mindenképpen érdemes igényelned

Talán nem is tudod, de adókedvezmény jár a speciális étrenden élők számára, mutatjuk kik vehetik igénybe és, hogyan. Megnézheted, hogyan alakulnak az adókedvezmények 2026-ban.

Speciális étrendekre vonatkozó adókedvezmények 2026-ban

A legismertebb támogatás a betegség után járó adókedvezmény (személyi adókedvezmény) amely súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek esetén igényelhető. Ide tartozik például a gluténérzékenység, Crohn-betegség vagy a cukorbetegségek bizonyos fajtái. Idén ennek összege havi körülbelül 16 100 forint, azaz éves szinten közel 193 ezer forint adómegtakarítást jelenthet.

Fontos tudni, hogy nem a diéta után jár kedvezmény, hanem az azt indokoló diagnózis alapján. Például: gluténmentes étrend, laktózmentes étrend bizonyos formái, diabéteszhez kötött diéta. Ennek igazolásához minden esetben orvosi diagnózisra van szükség.



Személyi kedvezmények igénybevétele

A személyi kedvezmény mértéke minden évben automatikusan nő, mert a minimálbérhez kötött. Épp ezért 2026-ban a magasabb minimálbér miatt a kedvezmény összege is emelkedett. Az érintetteknek ezzel nincs tennivalója, automatikusan a magasabb összeget kapják kézhez.

Sokan nem tudják, de ha korábban nem vettük igénybe, akár 5 évre visszamenőleg is kérhető az adókedvezmény. Ez komoly, akár több százezer forintos, egyösszegű visszatérítést jelenthet.

Gyermekek után járó adókedvezmény: ha a speciális étrendet igénylő gyermek tartósan betegnek minősül, a szülők emelt családi adókedvezményt vehetnek igénybe. Idén ez havi plusz körülbelül 20 000 forinttal növelt kedvezményt jelenthet gyermekenként.

A személyi kedvezmény nem zárja ki más adókedvezmények igénybevételét. Például kombinálható családi adókedvezménnyel vagy éppen első házasok kedvezményével.

Egészségpénztári megoldások

Bár nem klasszikus adókedvezmény, az egészségpénztári befizetések után adó-visszatérítés jár, amelyből akár speciális élelmiszerek is finanszírozhatók. Ez különösen hasznos lehet a drágább diétás termékek esetében.