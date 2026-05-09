Félszáz rendőr csapott le Baktalórántházán, droghálózatot számoltak fel

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján. Autójukból 1050 gramm drogot foglaltak le, épp Baktalórántházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen kábítószert terítettek.

Felszámolták a droghálózatot / Fotó: Police

A két futár elfogása után a nyomozók folytatták az adatgyűjtést, és azonosították a hálózat azon tagjait is, akik szervezték és irányították a drogterjesztést. A rokonokból álló társaság összehangoltan végezte tevékenységét, elosztották a területet és a beszerzett drogot, de ha kellett, ki is segítették egymást, hogy a fogyasztókat időben tudják kiszolgálni a kért mennyiséggel.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói egyszerre több helyszínre szerveztek rajtaütést, bevonták a Jonatán Közterületi és Támogató Alosztály, valamint a Készenléti Rendőrség erőit is, így félszáz rendőr csapott le Baktalórántházán. Elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító, 27 éves baktalórántházi B. A.-t, valamint a család körébe tartozó kilenc terjesztőt is.

A család látványosan gazdagodott, holott egyiküknek sem volt munkahelye. B. A. luxuskörülmények között élt, arany ékszereket, márkás ruhákat, autókat vásárolt, amelyeket a nyomozók a vagyonvisszaszerzés érdekében lefoglaltak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával folytatja a nyomozást tíz gyanúsítottal szemben – közülük kilencen letartóztatásban vannak - írja a Rendőrség.