Balul sült el a mutatvány: lángba borult az amatőr tűznyelő arca

Egy ártatlannak induló kerti összejövetel pillanatok alatt rémálommá vált, amikor egy amatőr tűznyelő mutatványa balul sült el, és saját arca gyulladt ki a lángoktól.

Borzalmas sérüléseket szenvedett a tűznyelő

A 31 éves Joe Johnstone április 7-én, az angliai Bridgwaterben, Somerset megyében vett részt egy baráti grillezésen, ahol a jelenlévő gyerekek kérésére vállalta, hogy bemutatja korábbi tűznyelő trükkjeit. Elmondása szerint két éve nem gyakorolta a mutatványt, így már nem volt teljesen formában. A felvételen látható, ahogy Joe egy égő botot forgat, majd folyékony üzemanyagot fúj a lángba, hogy látványos tűzcsóvát hozzon létre. Azonban egy hirtelen széllökés visszafújta a lángot az arcába, amely meggyújtotta a szakállát.

Néhány másodpercen belül az egész feje lángokban állt. A férfi azonnal a földre esett, miközben az arcát próbálta védeni, barátai pedig azonnal a segítségére siettek és megpróbálták eloltani a tüzet. A lángokat végül sikerült elfojtani, majd Joe-t hideg víz alá vitték, ahol mintegy fél órán keresztül hűtötték az arcát a mentők kiérkezéséig.

A férfit a bristoli Southmead Kórházba szállították, ahol súlyos égési sérülésekkel kezelték. Elmondása szerint az egyik legfájdalmasabb beavatkozás az volt, amikor az orvosok eltávolították az elhalt, megégett bőrt az arcáról, ezt a kezelést négyóránként meg kellett ismételni. Joe hét nap után elhagyhatta a kórházat. A történtek ellenére úgy nyilatkozott, hogy a jövőben is szeretne visszatérni a tűznyeléshez, bár nagyobb óvatossággal – írja a Mirror.