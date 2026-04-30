Nagy szerelmi teszt: mennyire ismered a párod? Most kiderül, örökre együtt maradtok-e

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 16:15
A sikeres párkapcsolatok alapja a barátság. Te vajon mennyire ismered a párod titkait, vágyait, félelmeit? Megvan köztetek az a kötelék, ami hosszú távon boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatot biztosíthat számotokra? Töltsd ki a szerelmi tesztet és tudd meg!
Fehér Lilla
Tesztünkből most kiderül, mindent tudsz-e a párodról, vagy volna még miről mélyebben beszélgetnetek. Te mennyire ismered a párod? Töltsd ki a szerelmi tesztet, és tudd meg a választ!

Szerelmi teszt: íme 10 kérdés, amely alapján kiderítheted, mennyire ismered a párod!

Sokszor gondoljuk, hogy a szerelem elég, és a lila köd örökké fog tartani. Hiába áltatjuk magunkat, a szerelem sajnos pár év alatt elmúlik. Ahhoz, hogy hosszú és boldog párkapcsolatban élhessünk a lila köd elmúltával is, szükséges egy mélyebb kötelék kialakítása. Ezért fontos, hogy a szexuális vágyakon kívül barátság is kialakuljon egy pár között. Itt a lehetőség, teszteld, hogy te mennyire ismered a párod! 

Tudod min stresszel mostanában a legtöbbet a párod? 

Igen 

Nem 

Tudod, hogy hívják a párod legközelibb barátját?

Nem

Igen 

Tudod név szerint, hogy kik idegesítik a szerelmed mostanában? 

Igen 

Nem

Szerinted ismer téged a párod? 

Nem

Igen 

Gyakran megérintitek egymást az ágyon kívül is?

Igen 

Nem

Tudod mi a párod legnagyobb álma az életben? 

Igen 

Nem 

Szerinted ismered a párod szexuális igényeit? 

Igen 

Nem

Könnyen elmondja neked a legféltettebb titkait?

Igen 

Nem

Te vagy a párod legjobb barátja? 

Igen 

Nem 

Megérzed, mikor a párodnak térre van szüksége, vagy szólni kell, hogy add meg neki? 

Igen 

Nem 

Számold össze, hány igent és hány nemet adtál!

Amennyiben az igenek vannak többségben:

Ne aggódj, a kapcsolatotok jövője nem rajtad múlik. Jól ismered a párod minden rezdülését kívül-belül. De vajon ő is ennyire ismer téged? Vigyázz, ne váljon egyoldalúvá a kapcsolatotok, beszélgessetek minél többet egymással és szép jövő várhat rátok. 

Amennyiben több nemleges választ adtál:

Ha még friss a párkapcsolatod, nincs komoly okod az aggodalomra, hiszen időbe telik, míg megismeritek egymást. Arra figyelj, hogy a lángolás ne csak a testiségre terjedjen ki, hanem töltsetek együtt minél több minőségi időt, ismerjétek meg egymást és szervezzetek mindkettőtök számára érdekes programokat. Ha viszont már több mint 1 éve egy párt alkottok, ideje több időt fordítani a mélyebb beszélgetésekre is, különben hosszú távon elidegenedtek egymástól. 

Az alábbi videó további segítséget nyújt a párkapcsolatod feltérképezéséhez:

