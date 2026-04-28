Még be sem fejezték az építését, majdnem szénné égett egy katolikus templom - Videó

Máramaros megyében gyulladt ki egy templom tetőszerkezete - az épület majdnem teljesen megsemmisült.

Lángokba borult egy katolikus templom

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A dióshalmi templomhoz a katasztrófavédelem több egysége is kiérkezett, az épület teljes teteje lángokban állt ekkor.

Szerencsére az érintett épület nem a híres, 1721-ben épült görögkatolikus templom, amely a világörökség része, hanem egy újonnan épülő katolikus épület volt.

Csupán egy nappal az égése előtt a harangokon dolgoztak, ezért felmerült az a gyanú, hogy azok felszerelésekor pattanhatott ki egy szikra hegesztés közben, és ez okozta később a tüzet - írja a Maszol.

Videón a lángokba borult templom