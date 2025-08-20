Légiparádé, Varázsliget és Aranyvonat a nemzeti ünnepen – galéria

Magyarország lobogójának felvonásával és a Kossuth téren történt tisztavatással megkezdődtek az augusztus 20-i ünnepi programok a fővárosban. Már rögtön a nap elején kaptak némi ízelítőt az érdeklődők abból, ami később várt rájuk az államalapítási ünnep programjainak sorában, ugyanis a kecskeméti repülődandár három JAS-39 Gripen harcászati repülőgépből álló köteléke díszelgő áthúzást hajtott végre a a tér fölött, piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva maguk után, majd kezdődött az elmaradhatatlan légiparádé Budapest felett.
Ezt követően a nemzeti ünnepet kísérő programok közül délelőtt 9 órakor kezdetét vette a katonai légiparádé a Duna Lánchíd és Margit híd közötti szakasza felett. A műsor ideje alatt katonai repülőgép- és helikopterkötelékek áthúzását, valamint a Parlament épülete előtti szakaszon egyéni bemutatókat is megnézhettek az érdeklődők a Magyar Honvédség jóvoltából a pesti és budai rakpartokról. A bemutató az elmúlt évekhez hasonlóan a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár legmodernebb Airbus H145M és H225M, illetve a klasszikusnak számító Mi-17 és Mi-24 helikoptereinek, valamint a Magyar Honvédség Zlin-143 és 242L típusú kiképző repülőgépeinek részvételével zajlott.
A Magyar Honvédség közlése szerint a merev szárnyú kötelékekben a JAS 39 Gripen vadászgépek mellett Airbus A319, Dassault Falcon 7X és a legújabb Embraer KC–390 Millennium szállítógépek is repültek – az eseményre kilátogatók nem kis örömére.
Az államalapítás ünnepén alkalmából augusztus 20-án ingyenesen tekinthető meg a Vasúttörténeti Park kiállítása. A „B” fordítókorong első vágányán látható a legendás Aranyvonat, mely 1938-ban készült a Szent Jobb méltó szállítására. Emellett az Orient csarnokban kisfilmek mutatják be a szerelvény történetét.
A Városligetből az államalapítás évfordulójára Varázsliget lett.
A Vajdahunyad vára előtti tér egy középkori királyi udvar hangulatát idézi.
Itt vásári komédiások, gólyalábas mutatványosok, tűznyelők és különleges előadók mellett bábszínházi előadások, interaktív játszóházak, kézműves foglalkozások, valamint középkori mesterség-bemutatók és triciklis artistamutatványok színesítik az ünnepi programkavalkádot.
A Szent István Napok 21 órakor a Tűz és fény játékával, azaz az augusztus 20-i, ünnepi tűzijátékkal zárulnak.
Kattintson a képre és tekintse meg galériánkban az augusztus 20-i, ünnepi programokon készült fotókat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.