Légiparádé, Varázsliget és Aranyvonat a nemzeti ünnepen – galéria

Magyarország lobogójának felvonásával és a Kossuth téren történt tisztavatással megkezdődtek az augusztus 20-i ünnepi programok a fővárosban. Már rögtön a nap elején kaptak némi ízelítőt az érdeklődők abból, ami később várt rájuk az államalapítási ünnep programjainak sorában, ugyanis a kecskeméti repülődandár három JAS-39 Gripen harcászati repülőgépből álló köteléke díszelgő áthúzást hajtott végre a a tér fölött, piros-fehér-zöld füstcsíkot húzva maguk után, majd kezdődött az elmaradhatatlan légiparádé Budapest felett.

A kecskeméti repülődandár három JAS-39 Gripen harcászati repülőgépből álló köteléke díszelgő áthúzást hajtott végre a Kossuth tér fölött.

Fotó: Bors



Idén is látványos műsort hozott az ünnepi légiparádé

Ezt követően a nemzeti ünnepet kísérő programok közül délelőtt 9 órakor kezdetét vette a katonai légiparádé a Duna Lánchíd és Margit híd közötti szakasza felett. A műsor ideje alatt katonai repülőgép- és helikopterkötelékek áthúzását, valamint a Parlament épülete előtti szakaszon egyéni bemutatókat is megnézhettek az érdeklődők a Magyar Honvédség jóvoltából a pesti és budai rakpartokról. A bemutató az elmúlt évekhez hasonlóan a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár legmodernebb Airbus H145M és H225M, illetve a klasszikusnak számító Mi-17 és Mi-24 helikoptereinek, valamint a Magyar Honvédség Zlin-143 és 242L típusú kiképző repülőgépeinek részvételével zajlott.

A légiparádéról a Gripenek sem hiányozhattak. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Magyar Honvédség közlése szerint a merev szárnyú kötelékekben a JAS 39 Gripen vadászgépek mellett Airbus A319, Dassault Falcon 7X és a legújabb Embraer KC–390 Millennium szállítógépek is repültek – az eseményre kilátogatók nem kis örömére.

Aranyvonat a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Az államalapítás ünnepén alkalmából augusztus 20-án ingyenesen tekinthető meg a Vasúttörténeti Park kiállítása. A „B” fordítókorong első vágányán látható a legendás Aranyvonat, mely 1938-ban készült a Szent Jobb méltó szállítására. Emellett az Orient csarnokban kisfilmek mutatják be a szerelvény történetét.

A Vasúttörténeti Parkban ingyen tekinthető meg az Aranyvonat augusztus 20-án. Fotó: Máté Krisztián / Bors

Varázsliget

A Városligetből az államalapítás évfordulójára Varázsliget lett.

A Vajdahunyad vára előtti tér egy középkori királyi udvar hangulatát idézi.

A lovagkorba varázsolja ma látogatóit a Városliget. Fotó: Bors

Itt vásári komédiások, gólyalábas mutatványosok, tűznyelők és különleges előadók mellett bábszínházi előadások, interaktív játszóházak, kézműves foglalkozások, valamint középkori mesterség-bemutatók és triciklis artistamutatványok színesítik az ünnepi programkavalkádot.