Hátborzongató paranormális jelenség: újra lecsapott a Titanic átka

A Titanic bár 1912-ben süllyedt el az Atlanti-óceán északi részén, úgy tűnik, átka a mai napig kísért.

Titanic kiállítást árasztott el a víz

Víz lepte el a Titanic kiállítást évfordulóján

114 évvel a tragédia után a Volo Múzeum Titanic-kiállításának dolgozóit teljesen ledöbbentették a történtek: a kiállítást április 15-én ellepte a víz - pontosan ezen a napon ütközött jéghegynek a hajó.

A Titanicot csak 1985-ben fedezték fel, és azóta körülbelül 250 ember tette meg az utat, hogy megnézze - köztük James Cameron, a Titanic rendezője is. Sajnos a roncsok közrejátszottak az OceanGate cég vezérigazgatójának és vendégeinek halálában is, akik beszálltak a Titan tengeralattjáróba, amely 2023. június 18-án felrobbant, miközben megpróbált eljutni a hajóhoz.

Nem sokan mondhatják el magukról, hogy saját szemükkel látták a Titanicot, vagy a hajón lévő tárgyakat. A Volo Múzeum dolgozói ezzel ellentétben pontosan olyan tárgyakat őriznek, amelyeket a tenger fenekéről mentettek ki.

Ezen a napon azonban, amikor a dolgozók beléptek a tárgyakat őrző szobákba, a padlót víz lepte el. Sokan úgy gondolják, igazi átok vagy más, emberfeletti „tréfa” állhat a történtek mögött.

Az irónia önmagában az, hogy bármelyik Titanic-kiállítást elárasztja a víz... Az a tény, hogy a miénket pontosan a Titanic elsüllyedésének évfordulóján árasztotta el a víz, több mint ironikus; ez szinte paranormális

- nyilatkozta Jim Wojdyla, a Volo Múzeum marketingigazgatója.

Ez azonban nem az első alkalom volt: Jim szerint a megnyitó évében, 2024-ben is elárasztotta őket a víz, ezért most már a történtek gondolatától is libabőrös lesz.

Elmagyarázta, hogy nem voltak csőtörések, és az alapozással sem voltak problémák, amelyek miatt a víz bejuthatott volna a helyszínre. Azon az éjszakán azonban körülbelül 6 centiméter eső zúdult Chicagóra, ami a múzeum áradásának legészszerűbb magyarázatának bizonyult - írja a UniLad.