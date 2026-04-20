Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató paranormális jelenség: újra lecsapott a Titanic átka

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 15:00
A kiállítás a hajón talált tárgyakat őrizte. Tréfás vagy emberfeletti történések kapcsolódhatnak a Titanichoz?
CJA
A szerző cikkei

A Titanic bár 1912-ben süllyedt el az Atlanti-óceán északi részén, úgy tűnik, átka a mai napig kísért.

Titanic kiállítást árasztott el a víz
Fotó: BNPS / northfoto

Víz lepte el a Titanic kiállítást évfordulóján

114 évvel a tragédia után a Volo Múzeum Titanic-kiállításának dolgozóit teljesen ledöbbentették a történtek: a kiállítást április 15-én ellepte a víz - pontosan ezen a napon ütközött jéghegynek a hajó.

A Titanicot csak 1985-ben fedezték fel, és azóta körülbelül 250 ember tette meg az utat, hogy megnézze - köztük James Cameron, a Titanic rendezője is. Sajnos a roncsok közrejátszottak az OceanGate cég vezérigazgatójának és vendégeinek halálában is, akik beszálltak a Titan tengeralattjáróba, amely 2023. június 18-án felrobbant, miközben megpróbált eljutni a hajóhoz.

Nem sokan mondhatják el magukról, hogy saját szemükkel látták a Titanicot, vagy a hajón lévő tárgyakat. A Volo Múzeum dolgozói ezzel ellentétben pontosan olyan tárgyakat őriznek, amelyeket a tenger fenekéről mentettek ki.

Ezen a napon azonban, amikor a dolgozók beléptek a tárgyakat őrző szobákba, a padlót víz lepte el. Sokan úgy gondolják, igazi átok vagy más, emberfeletti „tréfa” állhat a történtek mögött.

Az irónia önmagában az, hogy bármelyik Titanic-kiállítást elárasztja a víz... Az a tény, hogy a miénket pontosan a Titanic elsüllyedésének évfordulóján árasztotta el a víz, több mint ironikus; ez szinte paranormális

- nyilatkozta Jim Wojdyla, a Volo Múzeum marketingigazgatója.

Ez azonban nem az első alkalom volt: Jim szerint a megnyitó évében, 2024-ben is elárasztotta őket a víz, ezért most már a történtek gondolatától is libabőrös lesz.

Elmagyarázta, hogy nem voltak csőtörések, és az alapozással sem voltak problémák, amelyek miatt a víz bejuthatott volna a helyszínre. Azon az éjszakán azonban körülbelül 6 centiméter eső zúdult Chicagóra, ami a múzeum áradásának legészszerűbb magyarázatának bizonyult - írja a UniLad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
