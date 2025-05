Dagad a Titan tengeralattjáró botránya: Mosolyogva hallgatta férje halálát a vezérigazgató felesége

Május 27-én végre a széles nyilvánosság is láthatja az Implosion: The Titanic Sub Disaster (A Titanic tengeralattjáró katasztrófája) című dokumentumfilmet, ami rengeteg háttérinformációt és korábban nem ismert tényt mutat be, amelyek megelőzték az 5 ember halálával járó Titan tengeralattjáró felrobbanását. Az utat szervező cég, az OceanGate már hónapok óta a kritikák kereszttüzében van, mióta kiderült, hogy a halálos baleset ellenére is újabb utakat akarnak szervezni az óceán mélyére, de most még jobban elásták magukat, miután kiderült, hogy a vezérigazgató felesége, Wendy Rush a tudtán kívül mosolyogva hallgatta végig a férje halálát, amikor felrobbant a tengeralattjáró.

A dokumentumfilm képsorai között ugyanis helyett kapott egy jelenet, amelyben a baleset során elhunyt Stockton Rush felesége megpróbálja felvenni a kapcsolatot a süllyedő Titannal, és a rádiókapcsolat keresése közben egy pukkanást hallanak - utólag kiderült, hogy ez volt az a megrázó pillanat, amikor összeroppant és felrobbant a jármű 5 utasával együtt - Wendy pedig mosolyogva, viccelődve megkérdezi az egyik kollégáját, hogy "mi volt ez a pukkanás?". Ezután sms-ben értesültek róla, hogy a tengeralattjáró súlyt dobott le magáról, hogy lassítsák a süllyedésüket. A DailyMail beszámolója szerint ezt az üzenet még a tragédia pillanatai előtt küldték a Titan utasai, azonban a mélység és a kommunikáció késlekedése miatt később érkezett csak meg az irányítóközpontba, mint a robbanás hangja. A lap tájékoztatása szerint a baleset óta eltelt két évben ezt a hangfelvételt használta az amerikai parti őrség a nyomozásuk során.