Rengeteg áldozatot szedett a halálos áradás, gyerekek is életüket vesztették

Már legkevesebb 17 halálos áldozata és 11 sérültje van a villámárvizeknek és havazásoknak, áradásoknak Afganisztánban az ország katasztrófavédelmének csütörtöki bejelentése szerint.

Halálos áldozatokat követelt az áradás

Fotó: freepik.com

Halálos áradás: gyerekek is vannak az áldozatok között

Mohammed Júszuf Hammad, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, áradásokat jelentettek az ország középső, északi, nyugati és déli térségeiből is. A rossz időjárási iszonyok mintegy 1800 családot érintenek, és elsősorban a vidéki régiókban okoznak károkat.

Mohammed Szaídi, Herát tartomány kormányszóvivője azt közölte, hogy a térségben két gyermek is életét vesztette egy házomlásban.

Az ENSZ és több segélyszervezet a héten figyelmeztetett, hogy Afganisztánban várhatóan 2026-ban is a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága dúl majd - írja az MTI. A világszervezet és partnerei kedden 1,7 milliárd dolláros támogatásért folyamodtak a nemzetközi donorokhoz, kiemelve, hogy Afganisztánban csaknem 18 millió ember szorul sürgős humanitárius segítségre.