Rengeteg áldozatot szedett a halálos áradás, gyerekek is életüket vesztették

Már legkevesebb 17 halálos áldozata és 11 sérültje van a villámárvizeknek és havazásoknak, áradásoknak Afganisztánban az ország katasztrófavédelmének csütörtöki bejelentése szerint.
Mohammed Júszuf Hammad, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, áradásokat jelentettek az ország középső, északi, nyugati és déli térségeiből is. A rossz időjárási iszonyok mintegy 1800 családot érintenek, és elsősorban a vidéki régiókban okoznak károkat.
Mohammed Szaídi, Herát tartomány kormányszóvivője azt közölte, hogy a térségben két gyermek is életét vesztette egy házomlásban.
Az ENSZ és több segélyszervezet a héten figyelmeztetett, hogy Afganisztánban várhatóan 2026-ban is a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága dúl majd - írja az MTI. A világszervezet és partnerei kedden 1,7 milliárd dolláros támogatásért folyamodtak a nemzetközi donorokhoz, kiemelve, hogy Afganisztánban csaknem 18 millió ember szorul sürgős humanitárius segítségre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.