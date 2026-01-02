SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rengeteg áldozatot szedett a halálos áradás, gyerekek is életüket vesztették

halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 08:46
afganisztánáradás
Már 17 halálos áldozatról tudni. Afganisztán több területén is áradások pusztítanak.
Bors
A szerző cikkei

Már legkevesebb 17 halálos áldozata és 11 sérültje van a villámárvizeknek és havazásoknak, áradásoknak Afganisztánban az ország katasztrófavédelmének csütörtöki bejelentése szerint.

Halálos áldozatokat követelt az áradás
Halálos áldozatokat követelt az áradás
Fotó: freepik.com

Halálos áradás: gyerekek is vannak az áldozatok között

Mohammed Júszuf Hammad, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, áradásokat jelentettek az ország középső, északi, nyugati és déli térségeiből is. A rossz időjárási iszonyok mintegy 1800 családot érintenek, és elsősorban a vidéki régiókban okoznak károkat.

Mohammed Szaídi, Herát tartomány kormányszóvivője azt közölte, hogy a térségben két gyermek is életét vesztette egy házomlásban.

Az ENSZ és több segélyszervezet a héten figyelmeztetett, hogy Afganisztánban várhatóan 2026-ban is a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága dúl majd - írja az MTI. A világszervezet és partnerei kedden 1,7 milliárd dolláros támogatásért folyamodtak a nemzetközi donorokhoz, kiemelve, hogy Afganisztánban csaknem 18 millió ember szorul sürgős humanitárius segítségre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
