Tragédia a szomszédban: vízbe fulladt egy férfi, mialatt át akart szökni a határon

Belefulladt valaki a Kolpa folyóba a horvát-szlovén határon, miközben Horvátországból próbált meg több emberrel együtt illegálisan Szlovéniába szökni. Úgy tudni, a vízbe fulladt áldozat egy szudáni állampolgárságú férfi volt.

Vízbe fulladt egy ember a szlovén határon Fotó: Unsplash

Vízbe fulladt egy ember, át akart kelni a szlovén határon

A hatóságok csütörtökön hét szudáni állampolgárt tartóztattak fel, a dél-szlovéniai Kostel községhez tartozó Grivac térségben, miután megpróbáltak a Kopla-folyón átkelve illegálisan behatolni Szlovénia területére.

A rendőrségi intézkedés során derült ki, hogy az egyik tagot elsodorta a folyó, később a holttestét is megtalálták a horvát oldalon. A horvát hatóságok átvették az eljárás intézését, a többi ember ügyében a szlovén hatóságok járnak el.

A szlovén belügyminisztérium adatai szerint 2026 első negyedévében 5921 illegális határátlépést regisztráltak, ami 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 3879-hez képest - számol be róla a Tények.

A legtöbb esetet Horvátországban észlelték, a legtöbb állampolgár afgán, bangladesi, egyiptomi vagy szudáni. Az MTI arról írt, hogy határsértők többsége a balkáni útvonalon haladva, Szerbián vagy Montenegrón keresztül jut Bosznia-Hercegovinába, majd Horvátország érintésével próbál Szlovénián át Nyugat-Európa felé továbbhaladni.