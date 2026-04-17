Tragédia a szomszédban: vízbe fulladt egy férfi, mialatt át akart szökni a határon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 15:10
Többen próbáltak meg a folyón átkelve átjutni a határon. Egyikőjüknek sajnos az életébe került a próbálkozás.

Belefulladt valaki a Kolpa folyóba a horvát-szlovén határon, miközben Horvátországból próbált meg több emberrel együtt illegálisan Szlovéniába szökni. Úgy tudni, a vízbe fulladt áldozat egy szudáni állampolgárságú férfi volt.

Fotó: Unsplash 

A hatóságok csütörtökön hét szudáni állampolgárt tartóztattak fel, a dél-szlovéniai Kostel községhez tartozó Grivac térségben, miután megpróbáltak a Kopla-folyón átkelve illegálisan behatolni Szlovénia területére.

A rendőrségi intézkedés során derült ki, hogy az egyik tagot elsodorta a folyó, később a holttestét is megtalálták a horvát oldalon. A horvát hatóságok átvették az eljárás intézését, a többi ember ügyében a szlovén hatóságok járnak el.

A szlovén belügyminisztérium adatai szerint 2026 első negyedévében 5921 illegális határátlépést regisztráltak, ami 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 3879-hez képest - számol be róla a Tények.

A legtöbb esetet Horvátországban észlelték, a legtöbb állampolgár afgán, bangladesi, egyiptomi vagy szudáni. Az MTI arról írt, hogy határsértők többsége a balkáni útvonalon haladva, Szerbián vagy Montenegrón keresztül jut Bosznia-Hercegovinába, majd Horvátország érintésével próbál Szlovénián át Nyugat-Európa felé továbbhaladni.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
