Hatalmas a balhé az Exatlon Bajnokainál: „Nagyon kellene neked egy pofon”

Palik László csavart egyet a szabályokon, a második végjáték után, a két csapat legjobb statisztikájú versenyzőjének azonnal meg kellett mondani, kit lesz a legrosszabb statisztikájú csapattársa ellen. Mindenki ledöbbent, amikor az Exatlon Bajnoka, Vadkerti Adél Valkusz Máté nevét mondta ki. A teniszező úgy érzi, ez személyeskedés a golfozó részéről, egymásnak is feszültek, amikor leültek megbeszélni.

Itt még örültek az Exatlon Bajnokok, csak ezután jött a feketeleves (Fotó: TV2)

Exatlon: Mindenki ledöbbent Vadkerti Adél választásán

A golfozó egy pillanatra sem bizonytalanodott el, amikor Palik László feltette a roppant fontos kérdést, kit küld a golfozó Bacskai Balázs ellen párbajozni. Határozottan mondta ki az Exatlon Hungary 2026 újabb végjátéka után Adél, hogy Valkusz Máté lesz, amit megpróbált elmagyarázni csapattársának.

Szerintem neked nagyon-nagyon kellene egy pofon. Ez bármilyen rosszul hangzik, így van. Ami fejmosást kapott múlt héten Jázmin, az őt nagyon előre vitte. A csapatban nagyon sok energia megy el arra, hogy a te lelkedet ápolgassuk, még akkor is, amikor nyersz. Ezért szerintem neked most kell egy ilyen külső hatás, hogy benned valami kicsit átkattanjon. Mert iszonyat ügyes vagy, nagyon gyors vagy, mégis folyamatosan téged kell pátyolgatni

- mondta kertelés nélkül a minap súlyos sérülést szenvedő Vadkerti Adél Máténak a csütörtöki adás végén.

A múlt héten Karvalics Eszterre kiakadó teniszező szerint azonban mindez személyeskedés csapattársa részéről, akivel már korábban is volt csörtéje.

„Ez van, erre nem tudok mit mondani! Fura helyzet, csalódás van bennem. Adél döntésének hátterében egyelőre nem tudom megfogalmazni, hogy mi lehet! Mert erre még nem kaptam semmi olyan indokot, hogy miért én. Ezt továbbra is várom tőle, de ez van! Párbajozok, nyerni kell!”