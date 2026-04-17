Szokásos üzenete sem érkezett meg: édesanyja találta holtan a szelíd óriást

Lewis Kentet édesanyja, Debbie találta holtan nagypénteken. Már aznap reggel érezte, hogy valami nincs rendben a fiával.

Debbie elmondta, hogy Lewis imádta a családját, így amikor azon a reggelen nem válaszolt a hívásaira és az üzeneteire, azonnal tudta, hogy probléma lehet. Amikor a lakásához sietett, eszméletlen állapotban találta. A hatóságok kiérkezése után szeretett fiát a helyszínen halottnak nyilvánították.

A 29 éves Lewis halálának oka ismeretlen, jelenleg a manchesteri rendőrség nyomoz az ügyben. Azóta egy 30 éves nőt tartóztattak le családon belüli erőszak gyanújával, de óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Debbie elmondása szerint már akkor aggódni kezdett, amikor fia nem küldte el neki a szokásos „jó reggelt” üzenetét. Ez azért volt feltűnő, mert autizmus és ADHD diagnózisa miatt Lewis mindennapjait szigorú rutin szerint élte.

Péntek reggel nem írt nekem üzenetet, ezért azt hittem, talán csak elaludt. Úgyhogy megpróbáltam felhívni, mert már csinált ilyet korábban.

Az édesanya elmondása szerint az egész család éppen a húsvét közös ünneplésére készült, most azonban testvéreivel és számos barátjával együtt gyászolják őt.

Debbie elárulta, hogy Lewisnak nem volt könnyű élete: elveszítette az édesapját és egy barátját is, de mindig kitartott a családjáért. Édesanyja „szelíd óriásnak” hívta.

Viccesek voltak az egysoros beszólásai, mindent kimondott, amit gondolt. Egyszerűen annyira szeretnivaló ember volt.

Hozzátette: figyelembe véve a gondokat és traumákat, amelyek az évek során érték, Lewis rendkívül bátor lélek volt, és gyönyörű férfivá nőtt.

Debbie kijelentette, hogy a család nem ismeri a halálának teljes körülményeit, a nyomozás jelenleg is folyamatban van - írja a Daily Star.