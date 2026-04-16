Most érkezett: hatalmas csattanás rázta meg Budapestet

Rohantak a mentők Budapest, XI. kerületében, ahol hatalmas csattanással ütközött össze egy autóbusz és egy kisteherautó, a Bazsalikom utca és az Alabástrom utca kereszteződésénél.
A járművekben összesen hárman utaztak, és a kisteherautót a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították. Forgalmi akadályra, illetve elterelésre számíthatnak az érintett útszakaszon az arra közlekedők - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.