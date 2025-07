“18 éves vagyok. 2 gyerekem van és egy pasim, aki börtönben ül”

18 évesen édesanyának lenni önmagában is megterhelő és rendkívül extrém feladat, pláne még két gyerkőcöt nevelni. Ehhez már csak hab a tortán, ha valaki mellett nincs ott a párja, mert épp börtönben ül. Az Amerikai Egyesült Államokban, közelebbről Arkansasban élő Lindsey Loftis jól ismeri ezt a helyzetet. Első gyermeke, egy kislány 15 éves korában született meg, egy évvel később pedig ismét teherbe esett.

Lindsey kétszeres tini mami, ráadásul "börtönfeleség" is: nem csoda, hogy sok kritikát és támadást kap Fotó: YouTube

“Közvetlenül azután váltam börtönfeleséggé, hogy leérettségiztem. Tini mami vagyok, akinek a férje börtönben ül” – magyarázta a Love Don’t Judge kamerái előtt Lindsey, aki felelevenítette: szerelmével, Clystonnal 16 évesen ismerkedett meg. Akkor már megvolt a kislánya. 4 hónapja voltak együtt, amikor Lindsey (ismét) teherbe esett. A fiatal lány nem sokkal később szakított a sráccal, mondván, az nem viselkedik rendesen vele, ráadásul Clyston nem sokkal később börtönbe is került.

A történetnek azonban itt még nincs vége! A pár ugyanis hamarosan kibékült, 4 hét után pedig a fiatal férfit kiengedték. A szabadságot azonban nem élvezhette sokáig, mert újra letartóztatták és ismételten börtönbe került – ott ül most is. Mindeközben Lindsey neveli a két gyermekét, leérettségizett és ápolóként dolgozik. Mindemellett közösségi oldalain számol be követőinek az életéről.