"37 éves vagyok, és hamarosan nagymama leszek"

Kétségtelenül rengeteg támadást kap az a fiatal, négygyermekes anyuka, aki 15 évesen esett először teherbe. Hamarosan legidősebb lánya is anyai örömök elé néz, így történetünk főszereplője a közeljövőben már 37 éves nagymamaként élheti az életét. Mindez csak még érdekesebb lesz, ha eláruljuk: a nőt a legtöbbször 21-22 évesnek nézik, azaz javarészt gyermeke – nem is sokkal idősebb – nővérének hiszik, nem pedig az anyukájának. Misty Dawn Hight maga is gyermek volt, amikor először kiderült: terhes. Azóta persze sok idő eltelt, mégis a legtöbben elítélik, amikor megtudják, milyen fiatalon szült.

Misty (balra) és legidősebb lánya, Rileigh. A 37 éves anyukát, aki hamarosan nagymama lesz, a legtöbbször huszonévesnek hiszik Fotó: YouTube

Történetét most a Truly kamerái előtt mesélte el. Felidézte: sokan hazugnak kiáltották ki, amikor közösségi oldalain beszámolt arról, hogy nagymama lesz, ugyanis nem hitték el, hogy mennyi idős. Pedig már több mint két évtized eltelt azóta, hogy élete adott Rileigh lányának, akit később három másik csöppség követett. Hogy magának Rileigh-nak hány gyereke lesz, még a jövő zenéje, azonban kétségtelen: noha az ő esete nem olyan extrém, de nem mondhatni, hogy sokat várt volna az anyasággal.