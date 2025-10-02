"Eszméletlenül találtam meg a lányomat a földön - azt hittem, csak alszik"

Egy édesapa elmesélte azt a pillanatot, amikor belépett egy szobába, és ott találta 13 éves lányát eszméletlenül a padlón.

Egy apa először akkor szembesült a betegséggel, amikor lányát eszméletlenül találta meg otthon. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Előzmények nélkül esett össze a fiatal, majd családja eszméletlenül talált rá

Sofia Chambers néhány perccel a történtek előtt még teljesen jól tűnt, de mire apja bement hozzá már eszméletlenül hevert a földön, és nem tudta elmagyarázni később apjának, Petenek, hogy pontosan mi történt vele. A 48 éves férfi stabil oldalfekvésbe helyezte a lányt, és mentőt hívott, de 35 percbe telt, mire Sofia magához tért.

A reggel teljesen normálisan indult, aztán 7:45-kor egyszerűen csak ott találtam Sofiát a hálószobája padlóján. Úgy nézett ki, mintha mélyen aludna. Ellenőriztem, és volt pulzusa, de csak feküdt ott teljesen reakció nélkül. Hívtam a mentőt, a mentősök pedig a vonalban maradtak, és mondták, hogy folyamatosan ellenőrizzük az életjeleit, amit meg is tettünk, majd kórházba szállították.

- emlékezett vissza az édesapa.

Az eset, amely idén januárban történt, rendkívül ijesztő volt, mert a családnak fogalma sem volt arról, mi okozta. Az orvosok úgy vélték, Sofia egyszerűen csak elájult, és nem aggódtak különösebben, de két héttel később ismét rohama volt otthonukban, North Downban, Észak-Írországban.

Összeesett közvetlenül a bátyja szobája előtt, és a feleségem látta az egészet. A szája kissé elhúzódott oldalra, majd az ágyra zuhant, elernyedt, és aztán teljes testében görcsrohamot kapott.

Az azt követő hetekben Sofia egyre gyakoribb és hosszabb epizódokat élt át, amelyeket sokszor heves görcsök kísértek. Az orvosok arra kérték a családot, hogy videón rögzítsék a rohamokat, majd március 28-án hivatalosan is fokális epilepsziát diagnosztizáltak nála. Gyógyszert írtak fel a rohamok megállítására, amely hatásosnak bizonyult.

A család reménykedik, hogy lányuk kinövi a betegséget

Az egész hatalmas sokk volt. Ez nem olyasmi, amire számít az ember, és a családunkban sincs semmilyen előzménye, így ez bárkivel megtörténhet bármikor.

- mesélte az édesapa.

A tinédzser most már hat és fél hónapja rohammentes, és az egyetlen komolyabb mellékhatása a gyógyszernek a fáradtság, bár továbbra is sokat sportol. A család reméli, hogy Sofiának gyermekkori epilepsziája van, amelyből a legtöbb beteg felnőttkorra kinő.

Van remény, hogy ha két évig nem lesz rohama, akkor leállíthatják a gyógyszerezést. Remélhetőleg nem kell örökké ezzel élnie.

Pete most próbálja felhívni a figyelmet arra, mennyire gyakori az epilepszia, és hogyan lehet segíteni, ha valaki rohamot kap.

Az epilepszia olyan, mint bármi más: addig nem gondolsz rá, amíg be nem kopogtat az ajtódon. Most, hogy Sofiával végigmegyünk ezen, látjuk, hogy rengeteg ember élt át hasonló epizódokat, és sokkal gyakoribb, mint gondolnánk.

A kihívások ellenére Sofia nem hagyta, hogy az epilepszia eltántorítsa a sport iránti szenvedélyétől. Nemrégiben beválogatták az U13-as korosztályban Ulster képviseletébe a hoki válogatottban. A család szeretné, ha lányuk története bátorító üzenet lenne mindazoknak, akiket nemrégiben epilepsziával diagnosztizáltak, és aggódnak a jövő miatt - írta a Mirror.