Szívszorító hírt közölt a legszebb tévés: váratlanul történt, meghalt az édesapja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 16:25
Vasárnap vesztette el édesapját. Phil Ounsley váratlanul összeesett és meghalt, családja gyászolja.
A brit televíziós sorozat, a Gladiators sztárja bejelentette, hogy gyászol, ugyanis édesapja váratlanul elhunyt. A 56 éves Phil Ounsley vasárnap összeesett a Yorkshire Three Peaks egyik csúcsán, feltételezhetően szívrohamot kapott. A 24 éves Jodie Ounsley az Instagramon osztott meg egy képet, amelyen még az édesapjával látható.

A Gladiators sztárja gyászol
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyász: így búcsúzott édesapjától Jodie 

Összetört a szívem. Tegnap apukám hirtelen elhunyt, miközben az egyik kedvenc dolgát csinálta – a Pen-y-Ghent hegyet mászta meg. Élete során számtalanszor megmászta ezt a csúcsot, de senki sem gondolta, hogy azon a napon már nem jön le onnan. Nincsenek szavak. Csak annyit tudok mondani, hogy ő volt – és mindig is ő lesz – az igazi hősöm

- írta megható posztjában. Hozzátette, édesapja bátorította arra, hogy nagyot álmodjon, és feltétel nélkül szeressen, amiért örökké hálás lesz neki.

Az első hírek szerint a mentők mindent megtettek, hogy megmentsék Philt, még helikoptert is küldtek, de valószínűleg már túl késő volt. Egy bennfentes így nyilatkozott:

Phil tökéletesen fitt és egészséges volt. Halála óriási sokként érte mindazokat, akik ismerték. Nagyon jó ember volt, sokat jótékonykodott. Ő volt az utolsó ember, akiről azt gondolnád, hogy ilyesmi történhet vele.

A forrás hozzátette, hogy Phil felesége, valamint gyermekei teljesen összetörtek - írja a Mirror.

 

