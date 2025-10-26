Továbbra is rejtély, milyen betegséggel küzd a kis Maja

A taktaszadai család álma, hogy legkisebb gyermekük a másfél éves Maja meggyógyulhasson és végre kiengedjék a kórházból. A gyermek rejtélyes betegséggel küzd. Állapota napról napra egyre rosszabb. A miskolci kórházban agykómában jött a világra, amihez anyagcsere rendellenesség, táplálkozási- és légzési nehézség is tárult, ezért a Semmelweis Egyetem Bókay gyermekklinikára szállították át.

Túl van az első műtéten a kis Maja, akinek az életéért harcolnak az orvosok Fotó: olvasói fotó

Csak két hetes korában ébredt fel a kómából. Orrszondán keresztül táplálták, és négy hónapos korában vihettük először haza. Majácska táplálásával továbbra is nehézségek adódtak, ezért februárban a miskolci kórházban gasztrotubust, majd két héttel ezelőtt PEG-et helyeztek be a gyomrába

- emlékszik vissza Horváth Adrienn a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi hogy, az elmúlt másfél évben annyi mindenen ment keresztül a gyermeke, hogy még felsorolni is nehéz. Az igazi megpróbáltatások azonban akkor kezdődtek mikor Budapesten centrális vénát helyeztek be a nyakába.

Nagyon rossz állapotba került vissza Majácska Miskolcra. Vérmérgezést kapott, és az intenzív osztályon az orvosok hat héten keresztül küzdöttek az életéért. Attól rettegtem, hogy elveszítem

- sóhajt fel az édesanya, aki hozzáteszi, hogy a veleszületett betegségei miatt a gyermekre még műtétek sora vár.

Maja túl van az első komoly műtéten

Az első komoly műtéten október 17.-én átesett a gyermekem. Ez nagyon kockázatos volt, mert eltávolították a patkóbél és a vékonybél közötti szakaszt, ami pótolni is kellett. Egy nagyon ritka PEG szondát ültettek be neki és azon keresztül táplálják. Az alapbetegségét azonban még mindig nem tudták megállapítani az orvosok, arra talán majd a genetikai vizsgálat adja meg a választ, de erre majd csak később kerül sor

- mondja azt édesanya, aki a gyermeke betegsége miatt még a munkahelyét is kénytelen volt otthagyni, hogy a Maja mellett lehessen. A család nehéz helyzetére Dudás Ildikó a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője figyelt fel és gyűjtést kezdeményezett, hogy segítsen a családnak átvészelni ezt a nehéz időszakot.

