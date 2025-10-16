Élete első két hetét kómában töltötte a kis Maja: "Össze vagyok törve, nehogy elveszítsem!"

Másfél éve születéskori agykómával, anyagcsere rendellenességgel, táplálkozási- és légzési nehézséggel látta meg a napvilágot a miskolci kórházban a kis Maja. A taktaszadai család gyermekét születése után a Semmelweis Egyetem Bókay Gyermekklinikára szállították át, ahol két hetes korában ébredt fel a kómából. Orrszondán keresztül táplálták, és csak négy hónapos korában engedték először haza szüleihez.

Az orvosok küzdenek Maja életéért

Fotó: olvasói fotó

Maja vérmérgezést is kapott

A család megpróbáltatásai itt azonban még nem értek véget, hiszen a kis Maja táplálkozásával továbbra is nehézségek voltak, ezért februárban a miskolci kórházban gasztrotubust, majd két héttel ezelőtt PEG-et helyeztek be a gyermek gyomrába.

Már nagyon sok mindenen ment keresztül a másfél éves Majácska. Orrjárat tágításon és egy táplálkozási programon is részt vett, hogy rendesen fejlődjön. Az igazi nagy baj az akkor kezdődött, mikor Budapesten centrális vénát helyeztek be a nyakába. Mire visszaszállították a miskolci kórházba, addigra nagyon rossz állapotba került a gyermekem. Vérmérgezést kapott, és már a hatodik hete küzdenek az életéért az intenzív osztályon

– mondja el az aggódó édesanya, Horváth Adrienn, aki attól fél, hogy elveszíti gyermekét.

Sajnos a veleszületett betegségei miatt is sok műtét előtt állt a kislányom. A patkóbél és vékonybél közötti részt műbéllel akarták helyettesíteni az orvosok, de most a vérmérgezés miatt el kellett halasztani a műtétet

– folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy a sok nehézség ellenére a vérmérgezés előtt már szépen kezdet fejlődni Majácska.

"Ment, felült, és szavakat mondott ki. Most kétségbe vagyunk esve, mert meg sem szólal"

Budapesten négy hét alatt nagyon sokat fejlődött, és most össze vagyok törve, nehogy elveszítsem. Egyetlen vágyam van, hogy meggyógyuljon

– zárja a beszélgetést Adrienn, akinek az a legfontosabb, hogy meggyógyuljon a gyermeke.

A nehéz helyzetben lévő család szerencsére nincs egyedül a bajban. Dudás Ildikó a Mesés Mosoly Gyermekekért alapítvány vezetője a segítségükre sietett, és gyűjtést szervez, hogy segíteni tudjon nekik.