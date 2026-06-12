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Fájdalmas bejelentés, Lothar Matthäus a frászt hozta a németekre

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 09:15
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Mindenki az esélyeket latolgatja a labdarúgó-világbajnokságon. Lothar Matthäus nem hiszi, hogy német honfitársai bejutnak a foci-vb döntőjébe.

Lothar Matthäus kétségeit fejezte ki hazája, a német válogatott világbajnoki esélyei kapcsán. A magyar nemzeti együttes korábbi szövetségi kapitánya úgy véli, Németország jól fog szerepelni a tornán, de ismét vereséget szenved Spanyolországtól. Ezzel a frászt hozta a honfitársaira, hiszen a spanyol válogatott a 2008-as Eb-döntőben, a 2010-es vb-elődöntőben, és a 2024-es Eb-negyeddöntőbben legyőzte Németországot.

Lothar Matthäus
Lothar Matthäus nem hiszi, hogy hazája megnyerheti a vb-t Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Németország bejut az elődöntőbe, és ismét vereséget szenved Spanyolországtól” – állította a Topps gyűjtőkártya-gyártó cég által szervezett rendezvényen. 

Lothar Matthäus a spanyolokra és a franciákra fogad

Az 1990-es világbajnok szerint Spanyolország és Franciaország a cím esélyese, míg Anglia egy lépéssel lemarad mögöttük. Az egykori aranylabdás kifejtette, mi a kulcsa a német csapat jó szereplésének - írja az AS.

„A német válogatott legnagyobb sikereiben mindig döntő szerepet játszottak a Bayern München játékosai vagy azok, akik korábban a csapatban szerepeltek. Ezért fontos, hogy ezúttal is a Bayern játékosai vállaljanak felelősséget és mutassák az utat. Pozitívum, hogy Neuer visszatért. Ezen felül vannak olyan vezető játékosok, mint Kimmich, Tah, valamint Musiala, bár utóbbi még nem tért vissza teljesen ahhoz a formához, ami tőle elvárható” – jegyezte meg.

Matthäus hozzátette, ha Németország és Franciaország megnyeri a csoportját, akkor a nyolcaddöntőben találkozhatnak, és az lehet a foci-vb első igazi nagy rangadója.

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