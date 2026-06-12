Akcióban a magyar Gripenek: azonosítatlan gép lépett az ország légterébe

Riasztást kaptak a Magyar Honvédség készültségi szolgálatot ellátó Gripenjei, miután egy polgári utasszállító repülőgép nem reagált a légiforgalmi irányítás megkereséseire. A NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központjának jelzése alapján a kecskeméti bázisról felszálló JAS 39 Gripen géppár azonnal megkezdte a feladat végrehajtását.

Akcióba léptek a Magyar Honvédség Gripen vadászgépei: azonosítatlan gép lépett az ország légterébe

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az érintett repülőgép egy Tel-Aviv és Prága között közlekedő Airbus A321-es volt, amely a magyar légtérben nem vette fel a kapcsolatot a civil légiforgalmi irányítással. A Gripenek rövid időn belül elérték a gépet, és vizuálisan azonosították azt.

Akcióban a magyar Gripenek

A rádiókapcsolat helyreállítását követően a helyzet gyorsan rendeződött, az utasszállító pedig a tervezett útvonalán folytatta útját. A Gripen géppár az előírt eljárásrend szerint egészen a magyar légtér határáig kísérte a repülőt, majd visszatért a kecskeméti repülőbázisra.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az eset ismét rámutatott a magyar légtérrendészeti készenléti szolgálat gyors reagálóképességére, valamint a NATO integrált légvédelmi rendszerének hatékony működésére. Az ilyen riasztások célja, hogy minden olyan légi járművet ellenőrizzenek, amely valamilyen okból nem tart kapcsolatot a légiforgalmi irányítással, ezzel garantálva a légtér biztonságát – írja a Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldalán.