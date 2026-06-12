Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Akcióban a magyar Gripenek: azonosítatlan gép lépett az ország légterébe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gripen
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 09:55
magyar honvédségazonosítatlan repülő objektum
A Magyar Honvédség Gripen vadászgépei emelkedtek a levegőbe, miután egy Tel-Avivból Prágába tartó utasszállító repülőgép nem létesített rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással.

Riasztást kaptak a Magyar Honvédség készültségi szolgálatot ellátó Gripenjei, miután egy polgári utasszállító repülőgép nem reagált a légiforgalmi irányítás megkereséseire. A NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központjának jelzése alapján a kecskeméti bázisról felszálló JAS 39 Gripen géppár azonnal megkezdte a feladat végrehajtását.

Akcióba léptek a Magyar Honvédség Gripen vadászgépei: azonosítatlan gép lépett az ország légterébe
Akcióba léptek a Magyar Honvédség Gripen vadászgépei: azonosítatlan gép lépett az ország légterébe
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az érintett repülőgép egy Tel-Aviv és Prága között közlekedő Airbus A321-es volt, amely a magyar légtérben nem vette fel a kapcsolatot a civil légiforgalmi irányítással. A Gripenek rövid időn belül elérték a gépet, és vizuálisan azonosították azt.

Akcióban a magyar Gripenek

A rádiókapcsolat helyreállítását követően a helyzet gyorsan rendeződött, az utasszállító pedig a tervezett útvonalán folytatta útját. A Gripen géppár az előírt eljárásrend szerint egészen a magyar légtér határáig kísérte a repülőt, majd visszatért a kecskeméti repülőbázisra.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az eset ismét rámutatott a magyar légtérrendészeti készenléti szolgálat gyors reagálóképességére, valamint a NATO integrált légvédelmi rendszerének hatékony működésére. Az ilyen riasztások célja, hogy minden olyan légi járművet ellenőrizzenek, amely valamilyen okból nem tart kapcsolatot a légiforgalmi irányítással, ezzel garantálva a légtér biztonságát – írja a Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu