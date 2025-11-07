"Minden szülő legrosszabb rémálma" – összetört a család, orvosok hibájából halt meg a mosolygós kamaszlány

Jasmine “Jazzy” Vincent mindössze két héttel a 16. születésnapja előtt halt meg, miután orvosai félrediagnosztizálták tüdőgyulladással, miközben valójában akut limfoblasztos leukémiában (ALL) szenvedett – ez egy magas arányban gyógyítható ráktípus. A szörnyű tragédia, és a sokkoló orvosi tévedés részleteit a PEOPLE osztotta meg.

Orvosi tévedés végzett Jasmine “Jazzy” Vincenttel

Fotó: GoFundMe

Egy maine-i édesanya, Lyndsey Sutherland élete legszörnyűbb időszakát éli át. Lányát, Jazzyt 2021. július 14-én tüdőgyulladással diagnosztizálták, prednizont írtak fel neki, miután légzési nehézségei jelentkeztek. Néhány nappal később azonban állapota rosszabbodott: mellei megduzzadtak és elszíneződtek, mellkasán és nyakán kitágult vénák jelentek meg.

Amikor anyja visszavitte őt a kórházba július 26-án, az orvos a tüneteket a szteroid mellékhatásaként értékelte, és gynecomastiával diagnosztizálta (ez a rendellenesség jellemzően férfiaknál fordul elő, akik anabolikus szteroidokat használnak). A tinédzsert kezelés nélkül hazaengedték, de állapota tovább romlott. Öt nappal később sürgősséggel kórházba vitték, ahol a képalkotó vizsgálatok nagy mennyiségű folyadékot mutattak ki a mellkasában.

Jazzyt azonnal átszállították egy gyermek intenzív osztályra — de már nem tudták megmenteni az életét.

A bíróság szerint a klinika elmulasztotta a szükséges vizsgálatokat és az időben történő beavatkozást, amelyek megmenthették volna a lány életét.

A 15 éves lányt orvosi tévedés ölte meg

Sutherland ezután pert indított a kórház ellen, orvosi hanyagságra hivatkozva. Ügyvédje, Meryl Poulin szerint Jazzy állapota teljes mértékben kezelhető lett volna, ha az orvosok megfelelő vizsgálatokat végeznek.

Ez minden szülő legrosszabb rémálma. Lyndsey számára ez a rémálom még mindig tart

– mondta Poulin.

A kórház képviselői szerint az orvosok „nap mint nap összetett döntéseket hoznak”, és nem szabad őket „minden hibáért büntetni”.

Azonban négy évvel Jazzy halála után egy maine-i esküdtszék Lyndsey Sutherland javára döntött, megállapítva, hogy a Mid Coast Medical Group orvosi hanyagsága vezetett a tinédzser halálához. A bíróság 25 millió dollár kártérítést ítélt meg a gyászoló anyának.