Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Minden szülő legrosszabb rémálma" – összetört a család, orvosok hibájából halt meg a mosolygós kamaszlány

orvosi hiba
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:30
gyászkórház
A 15 éves lánynál tüdőgyulladást diagnosztizáltak, azonban az orvosok tévedtek.
Bander Anita Csilla
A szerző cikkei

Jasmine “Jazzy” Vincent mindössze két héttel a 16. születésnapja előtt halt meg, miután orvosai félrediagnosztizálták tüdőgyulladással, miközben valójában akut limfoblasztos leukémiában (ALL) szenvedett – ez egy magas arányban gyógyítható ráktípus. A szörnyű tragédia, és a sokkoló orvosi tévedés részleteit a PEOPLE osztotta meg.

Orvosi tévedés végzett Jasmine “Jazzy” Vincenttel
Orvosi tévedés végzett Jasmine “Jazzy” Vincenttel
Fotó: GoFundMe

Egy maine-i édesanya, Lyndsey Sutherland élete legszörnyűbb időszakát éli át. Lányát, Jazzyt 2021. július 14-én tüdőgyulladással diagnosztizálták, prednizont írtak fel neki, miután légzési nehézségei jelentkeztek. Néhány nappal később azonban állapota rosszabbodott: mellei megduzzadtak és elszíneződtek, mellkasán és nyakán kitágult vénák jelentek meg.

Amikor anyja visszavitte őt a kórházba július 26-án, az orvos a tüneteket a szteroid mellékhatásaként értékelte, és gynecomastiával diagnosztizálta (ez a rendellenesség jellemzően férfiaknál fordul elő, akik anabolikus szteroidokat használnak). A tinédzsert kezelés nélkül hazaengedték, de állapota tovább romlott. Öt nappal később sürgősséggel kórházba vitték, ahol a képalkotó vizsgálatok nagy mennyiségű folyadékot mutattak ki a mellkasában.

Jazzyt azonnal átszállították egy gyermek intenzív osztályra — de már nem tudták megmenteni az életét.

A bíróság szerint a klinika elmulasztotta a szükséges vizsgálatokat és az időben történő beavatkozást, amelyek megmenthették volna a lány életét.

A 15 éves lányt orvosi tévedés ölte meg

Sutherland ezután pert indított a kórház ellen, orvosi hanyagságra hivatkozva. Ügyvédje, Meryl Poulin szerint Jazzy állapota teljes mértékben kezelhető lett volna, ha az orvosok megfelelő vizsgálatokat végeznek.

Ez minden szülő legrosszabb rémálma. Lyndsey számára ez a rémálom még mindig tart

– mondta Poulin.

A kórház képviselői szerint az orvosok „nap mint nap összetett döntéseket hoznak”, és nem szabad őket „minden hibáért büntetni”.

Azonban négy évvel Jazzy halála után egy maine-i esküdtszék Lyndsey Sutherland javára döntött, megállapítva, hogy a Mid Coast Medical Group orvosi hanyagsága vezetett a tinédzser halálához. A bíróság 25 millió dollár kártérítést ítélt meg a gyászoló anyának.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu