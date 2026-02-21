"27 évesen közölték velem az orvosok: két évem van hátra"

Kétségtelenül cserbenhagyott az egészségügy egy fiatal lányt, aki hiába szenvedett hosszú éveken keresztül a tünetektől, nem akarták rendesen kivizsgálni. Végül kapott egy időpontot 10 hónappal későbbre. Mire elött volna az időpont, kiderült: gyógyíthatatlan kórral küzd. Az orvosi hiba miatt talán csak hónapjai vannak hátra. Annyi bizonyos: már tovább élt, mint amit jósoltak neki.
A brit Tamara Mulley 16 éves kora óta küzdött a puffadás okozta panaszokkal, orvosai azonban nem tulajdonítottak ennek különösebb jelentőséget. 2023 februárjára azonban a helyzet rosszabbra fordult, ekkor ugyanis már csípőfájdalom is társult a puffadáshoz. A dokik endometriózisra tippeltek. E betegség során a méh nyálkahártyája a méhen kívül máshol is megtalálható a szervezetben. Épp emiatt nőgyógyászhoz küldték, azonban csak 10 hónappal későbbre kapott időpontot.
2023 decemberére azonban a helyzet már olyan rossz volt, hogy Tamara kénytelen volt újabb orvosi segítséget kérni. Ekkorra már komoly köhögés is megtámadta, emellett folyamatosan gyengének érezte magát. "Nem tudtam hosszasan állni a munkában, és ha más asztalához át akartam menni, akkor is le kellett ülnöm. Ekkor azt gondoltam: ez nem normális" – idézte fel az ekkor 27 éves lány, aki nem sokkal később, december 23-án meg is kapta a diagnózist: rákos, a gyilkos kór pedig már az egész testében szétterjedt, azaz négyes stádiumban jár. A kezelését azonban ekkor még nem kezdhették meg, mert még nem volt bizonyos, honnan ered a betegség. Ez csak jövő év januárjára derült ki: epevezeték-rák, ami gyógyíthatatlan.
Szerencsésnek érezheti magát, ha két év múlva még itt ülhet
– közölték a dokik a fiatal nővel. Tamara a The Sunnak elárulta: teljesen sokkolta a prognózis, és tehetetlennek érezte magát. Végül azonban úgy döntött, nem adja fel, és küzd, ahogy csak tud. Noha a klasszikus gyógymódok nem segíthettek rajta, lehetőséget kapott egy kísérleti gyógykezelésre. Végül tovább élt, mint a dokik jósolták neki.
"Átlépni a két évet nagy pillanat volt számomra, valami, amire igazán büszke vagyok" – magyarázta, hozzátéve: reménykedik benne, hogy találnak gyógymódot az ő rákjára még az életében.
"Mindig azt mondom az orvosomnak, hogy csak addig tartson életben, amíg a következő gyógyszer ki nem jön, a következő felfedezést meg nem teszik. És remélem, ha ezt elégszer megtesszük, eljutunk addig a pontig, hogy felfedezik a gyógymódot. Reálisan látom a helyzetemet, de igyekszem pozitív maradni" – húzta alá a most 29 éves Tamara.
