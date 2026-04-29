"Légy erős, harcos!" - Elájult a szülés közben az édesapa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 11:30
A vicces pillanatot videón is megörökítették. Úgy tudni, az apa, abban a pillanatban ájult el a szülés során, miután világra jött a kisebbik lánya.
Videón is sikerült megörökíteni azt a humoros pillanatot, ahogy egy édesapa a brazíliai Criciúmában elájult a szülőszobán, mialatt a szemtanú volt annak, hogy világra jön a kislánya. A felvételen az látható, amint egy nő műtősruhában tartja az ájult apát, Maicon Pedrosót, aki a felesége kezét szorongatva csuklott össze a szülés alatt.

Szülés közben vesztette eszméletét a kétgyermekes édesapa / Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

Szülés közben ájult el az édesapa

Úgy tudni, az orvosok, miután megbizonyosodtak arról, hogy a férfi jól van, a földre fektették őt, majd folytatták, ahol abbahagyták, és visszamentek segíteni az anyukának. A felvétel egy későbbi részén azt mutatták meg, ahogy megemelik Maicon lábát, valamint legyezgetik, hogy valamiképpen magához térítsék.

Amikor megérkeztünk, a szülők kicsit izgultak, de minden a várakozások szerint alakult. Mindez könnyed, nyugodt módon történt, az orvosi csapat és a szülők is nagyon magabiztosnak érezték magukat. Aztán, reggel 8:24-kor, pontosan abban a pillanatban, amint a baba megszületett, az apa elájult

- idézték fel a szülészfotósok, Patricia Vogel és Viviane Borges az április 18-án történteket, akiknek megadatott a szerencse, hogy megörökítsék ezt a minden szempont emlékezetes pillanatot. Hozzátették, az édesapa ezután hamar összeszedte magát, és a lányával lehetett, aki császármetszéssel született.

Öt éve csak és kizárólag a születésfotózásnak szenteljük magunkat. Több mint 1500 születést dokumentáltunk, és ez éppenséggel egy olyan jelenet, amit már láttunk párszor korábban is 

- fűzték hozzá, mialatt az ominózus videó időközben már több milliós megtekintést és számtalan hozzászólást gyűjtött be a közösségi médiában.

A nők nem is sejtik, milyen nehéz lehet az apáknak. Légy erős, harcos! 

- írta az egyik felhasználó.

A baba születése – és az apa újjászületése 

- tette hozzá egy másik kommentelő.

Maga Maicon a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy semmire sem emlékszik, attól a pillanattól kezdve, hogy megszületett a gyermeke. Az apa, az anya, Mariane Felippe és a kislányuk is jól van – osztotta meg a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu