"Bárki sírni kezd, ő odasiet és felvidítja" - élet-halál harcot vívott a 3 éves Aletta, ma már mindenki arcára mosolyt csal

Alettát szülei és bátyja 2023 elejére várták, azonban a kislány a vártnál pár héttel korábban, 2022. december 30-án úgy döntött, hogy világra jön. Édesanyja várandóssága zökkenőmentesen zajlott, és bár a kicsi sárgább volt a kelleténél, fényterápiával sikerült rendezni az értékeit. Két nappal később Daniella haza is térhetett az újszülött kisbabájával. Öt nap leforgása alatt azonban a kicsi életveszélyes állapotba került, nem volt hajlandó semmit sem magához venni, aluszékony volt és gyenge. Alettát végül a szegedi kórház intenzív osztályára szállították. Kiderült, hogy a sárgaságért felelős bilirubin szintje az egekbe szökött. A kislány azóta rengeteg megpróbáltatáson van túl, de szülei mindent megtesznek azért, hogy a kezdeti nehézségek ellenére teljes értékű életet élhessen.

Aletta 2022. december 30-án született, majd pár napra rá életveszélyes állapotba került, miután a bilirubin szintje az egekbe szökött

Fotó: Beküldött fotó

A magas bilirubin szint miatt pár napos korában élet-halál között lebegett

A kórházba érkezve kiderült, hogy a kislány állapota olyannyira válságos, hogy a vörösvértestjei lebomlottak, ennek következtében pedig az agyában megindult egy károsodási folyamat. A szülőket lesújtotta a hír, az orvosok sem tudták hova tenni ezt a szintű állapotromlást. Azt mondták, hogy ilyet még csak a könyvekben láttak, de a valóságban sosem. Végül a 10 nap intenzíven tartózkodás során Aletta kapott egy teljes vércserét. Innentől kezdve pedig az állapota kezdett stabilizálódni.

Ha kérdezem az orvosokat, hogy milyen jövő áll a kislányom előtt, akkor mindig azt a választ kapom, hogy azt majd az idő, illetve az ő kis szervezete fogja eldönteni. Igazából a legrosszabbtól egészen odáig terjedhet, hogy semmi nyoma nem marad. Súlyos hallássérültnek számít, viszont a legutóbbi vizsgálat azt mutatta, hogy jól hall. Ez eddig nagyon biztató

— mondta lapunknak Daniella.

"Ő a leggondoskodóbb, akit csak ismerek"

Aletta két és fél éves kora óta óvodás, egy konduktív terápiás intézménybe jár Kiskunhalasra. Fejlődése a kortársairól elmarad, de pár hónapja megtette az első lépéseit. Pedig Daniella elmesélése alapján ez is olyan volt, hogy vagy fog járni, vagy nem. A kitűzött cél az, hogy önállóan járjon. Sőt már szavakkal is kommunikál, el tud számolni tízig, felsorolja az óvónéniket, vagy a plüssjátékait név szerint.

Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy értelmi szinten nem sérült, ettől komolyan féltünk. Minden amit ő most tud, azért nagyon hálásak vagyunk. Valószínűleg a sok foglalkozás és fejlesztés eredménye az is, hogy Aletta nagyon gondoskodó és együttérző. Bárki sírni kezd, ő mindent megtesz azért, hogy ne sírjon, megpróbálja az embert jókedvre deríteni. De ugyanilyen gondoskodó az állatokkal is. Szerintem ha felnő, kamatoztatni fogja ezt a gondoskodást

— vélekedik az édesanya.