"Bárki sírni kezd, ő odasiet és felvidítja" - élet-halál harcot vívott a 3 éves Aletta, ma már mindenki arcára mosolyt csal

Alettát szülei és bátyja 2023 elejére várták, azonban a kislány a vártnál pár héttel korábban, 2022. december 30-án úgy döntött, hogy világra jön. Édesanyja várandóssága zökkenőmentesen zajlott, és bár a kicsi sárgább volt a kelleténél, fényterápiával sikerült rendezni az értékeit. Két nappal később Daniella haza is térhetett az újszülött kisbabájával. Öt nap leforgása alatt azonban a kicsi életveszélyes állapotba került, nem volt hajlandó semmit sem magához venni, aluszékony volt és gyenge. Alettát végül a szegedi kórház intenzív osztályára szállították. Kiderült, hogy a sárgaságért felelős bilirubin szintje az egekbe szökött. A kislány azóta rengeteg megpróbáltatáson van túl, de szülei mindent megtesznek azért, hogy a kezdeti nehézségek ellenére teljes értékű életet élhessen.
A kórházba érkezve kiderült, hogy a kislány állapota olyannyira válságos, hogy a vörösvértestjei lebomlottak, ennek következtében pedig az agyában megindult egy károsodási folyamat. A szülőket lesújtotta a hír, az orvosok sem tudták hova tenni ezt a szintű állapotromlást. Azt mondták, hogy ilyet még csak a könyvekben láttak, de a valóságban sosem. Végül a 10 nap intenzíven tartózkodás során Aletta kapott egy teljes vércserét. Innentől kezdve pedig az állapota kezdett stabilizálódni.
Ha kérdezem az orvosokat, hogy milyen jövő áll a kislányom előtt, akkor mindig azt a választ kapom, hogy azt majd az idő, illetve az ő kis szervezete fogja eldönteni. Igazából a legrosszabbtól egészen odáig terjedhet, hogy semmi nyoma nem marad. Súlyos hallássérültnek számít, viszont a legutóbbi vizsgálat azt mutatta, hogy jól hall. Ez eddig nagyon biztató
— mondta lapunknak Daniella.
Aletta két és fél éves kora óta óvodás, egy konduktív terápiás intézménybe jár Kiskunhalasra. Fejlődése a kortársairól elmarad, de pár hónapja megtette az első lépéseit. Pedig Daniella elmesélése alapján ez is olyan volt, hogy vagy fog járni, vagy nem. A kitűzött cél az, hogy önállóan járjon. Sőt már szavakkal is kommunikál, el tud számolni tízig, felsorolja az óvónéniket, vagy a plüssjátékait név szerint.
Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy értelmi szinten nem sérült, ettől komolyan féltünk. Minden amit ő most tud, azért nagyon hálásak vagyunk. Valószínűleg a sok foglalkozás és fejlesztés eredménye az is, hogy Aletta nagyon gondoskodó és együttérző. Bárki sírni kezd, ő mindent megtesz azért, hogy ne sírjon, megpróbálja az embert jókedvre deríteni. De ugyanilyen gondoskodó az állatokkal is. Szerintem ha felnő, kamatoztatni fogja ezt a gondoskodást
— vélekedik az édesanya.
Alettát két hónapos korától szülei folyamatosan fejlesztőkre vitték: kognitív terápiákra, illetve a feszes izomtónus miatt Dévény-tornára. A leglátványosabb fejlődés azonban a pécsi Borsóházban következett be.
Korábban nem lehetett őt hanyatt fektetni, mert nagyon erős babakori reflexei voltak. Egyáltalán nem akart hanyatt fekve megmaradni, sírt, feszengett, levegőért kapkodott. Pelenkázni így nagyon nehéz volt. Ezt a reflexet itt oldották le terápiával, illetve minden nagyobb mozgásfejlődéshez is itt segítették hozzá. Minden nagyobb mérföldkő lényegében itt született meg
— mesélte lapunknak Daniella.
Ezek az intenzív terápiás hetek ugyan rengeteget fejlesztenek a kislányon, ugyanakkor nagyon fárasztóak is. Pécs ugyanis két és fél órára van Kelebiától, ahol a család lakik, és mivel a Borsóháznak nincs anyaszállása, ezért ezt az utat kell megtenni minden nap kétszer. Szerencsére Alettát nem viseli meg a hosszú utazás: odafelé nagyon szeret zenét hallgatni, hazafelé pedig általában már elnyomja az álom a sok-sok torna után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.