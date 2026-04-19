Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Tagadásban voltam, azt gondoltam, biztos mindenki túlélte” – világrekordra készült a mindössze 7 éves pilóta, borzalmas tragédia lett a vége

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 07:00
Sosem ért haza a kislány. Belehalt a repülésbe.

Egy egész ország figyelte a 7 éves Jessica Dubroff történetét, aki a legfiatalabb pilóta szeretett volna lenni, aki átrepüli az Egyesült Államokat. Az álom azonban tragédiába torkollott.

A repülés balul sült el
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tragédiába fulladt a repülés

Jessica Dubroff 1996. április 11-én halt meg egy Cessna repülőgép-balesetben. A fedélzeten tartózkodott édesapja, Lloyd Dubroff és a pilótaoktató, Joe Reid is – a baleset mindhármuk életét követelte. A kislány éppen egy rekordkísérlet közepén volt: ő szeretett volna lenni a legfiatalabb, aki átrepüli az Egyesült Államokat. Az út hatalmas médiafigyelmet kapott. Féltestvére, Dave Dubroff felidézte, hogy rádióból értesült a balesetről, és kezdetben nem akarta elhinni a hírt. 

Tagadásban voltam, azt gondoltam, biztos mindenki túlélte

 – mondta. Jessica már fiatalon érdeklődött a repülés iránt, és mindössze hét évesen már 33 óra repülési tapasztalattal rendelkezett, bár hivatalos pilótaengedélye nem volt.

Az út 1996. április 10-én indult Kaliforniából, és a tervek szerint Massachusettsben ért volna véget. Az első nap után a csapat Wyoming államban, Cheyenne-ben szállt meg. Másnap reggel, április 11-én, annak ellenére szálltak fel újra, hogy az időjárás kedvezőtlen volt, erős széllel és viharokkal.

A repülőgép mindössze néhány perccel a felszállás után lezuhant, és a fedélzeten tartózkodók azonnal életüket vesztették. A baleset után komoly vita alakult ki arról, hogy helyes döntés volt-e egy ilyen fiatal gyermeket bevonni egy ilyen vállalkozásba.

A későbbi vizsgálat megállapította, hogy a pilóta hozott hibás döntést, amikor a romló időjárási körülmények ellenére felszállt. A jelentés szerint a repülőgép túlterhelt volt, és a sűrű levegőviszonyok sem kedveztek a felszállásnak. A szakértők szerint a döntést részben az is befolyásolhatta, hogy a csapat tartani akarta a szoros időbeosztást, amelyhez médiamegjelenések is kapcsolódtak. A tragédia mély nyomot hagyott a családtagokban. Dave Dubroff szerint hosszú évekbe telt feldolgozni a veszteséget – írja People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
