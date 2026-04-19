„Tagadásban voltam, azt gondoltam, biztos mindenki túlélte” – világrekordra készült a mindössze 7 éves pilóta, borzalmas tragédia lett a vége

Egy egész ország figyelte a 7 éves Jessica Dubroff történetét, aki a legfiatalabb pilóta szeretett volna lenni, aki átrepüli az Egyesült Államokat. Az álom azonban tragédiába torkollott.

A repülés balul sült el

Tragédiába fulladt a repülés

Jessica Dubroff 1996. április 11-én halt meg egy Cessna repülőgép-balesetben. A fedélzeten tartózkodott édesapja, Lloyd Dubroff és a pilótaoktató, Joe Reid is – a baleset mindhármuk életét követelte. A kislány éppen egy rekordkísérlet közepén volt: ő szeretett volna lenni a legfiatalabb, aki átrepüli az Egyesült Államokat. Az út hatalmas médiafigyelmet kapott. Féltestvére, Dave Dubroff felidézte, hogy rádióból értesült a balesetről, és kezdetben nem akarta elhinni a hírt.

Tagadásban voltam, azt gondoltam, biztos mindenki túlélte

– mondta. Jessica már fiatalon érdeklődött a repülés iránt, és mindössze hét évesen már 33 óra repülési tapasztalattal rendelkezett, bár hivatalos pilótaengedélye nem volt.

Az út 1996. április 10-én indult Kaliforniából, és a tervek szerint Massachusettsben ért volna véget. Az első nap után a csapat Wyoming államban, Cheyenne-ben szállt meg. Másnap reggel, április 11-én, annak ellenére szálltak fel újra, hogy az időjárás kedvezőtlen volt, erős széllel és viharokkal.

A repülőgép mindössze néhány perccel a felszállás után lezuhant, és a fedélzeten tartózkodók azonnal életüket vesztették. A baleset után komoly vita alakult ki arról, hogy helyes döntés volt-e egy ilyen fiatal gyermeket bevonni egy ilyen vállalkozásba.

A későbbi vizsgálat megállapította, hogy a pilóta hozott hibás döntést, amikor a romló időjárási körülmények ellenére felszállt. A jelentés szerint a repülőgép túlterhelt volt, és a sűrű levegőviszonyok sem kedveztek a felszállásnak. A szakértők szerint a döntést részben az is befolyásolhatta, hogy a csapat tartani akarta a szoros időbeosztást, amelyhez médiamegjelenések is kapcsolódtak. A tragédia mély nyomot hagyott a családtagokban. Dave Dubroff szerint hosszú évekbe telt feldolgozni a veszteséget – írja People.