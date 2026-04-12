„11 éve küzdök a rákkal, most már az életem a tét!” - drámai segélykiáltás a 2 gyermekes Dóráért

Horváthné Eses Dóra 11 éve küzd a rettegett rákkal! Korábban egy ritka, rosszindulatú daganat nőtt a medencéjére, akkora, mint egy csecsemő feje. A műtét során ugyan eltávolították, de később a rák áttéteket adott a tüdejében is. Hónapokon át küzdött kemoterápiával és immunterápiával, de az állapota folyamatosan romlott. Ma már nem műthető, állandó oxigénterápiára szorul, és minden nap harcol az életéért.

Dórának két gyermeke van és a világ egyik legritkább rákjával küzd (Fotó: olvasói)

"Egy géphez vagyok kötve" - így küzd a rákkal Dóra!

Dóra története 11 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az orvosok közölték vele: rosszindulatú, myxofibrosarcoma típusú daganat nőtt a medencecsontjára.

Elmondhatatlanul nehéz volt a kezdet. Rögtön műtöttek, a műtét előtt érzéstelenítést kaptam a gerincembe, ami félresikerült, és az egész bal lábam lebénult. Három hónapig tolókocsiban ültem, utána két mankóval jártam a sugárkezelésekre minden nap

- meséli Dóra a történetét.

Egy csecsemőfej nagyságú daganatot távolítottak el a medencecsontjáról, majd hosszú évek kemoterápiája és sugárkezelése következett, de a betegség rendre visszatért. 2019-ben végre talált munkát, amikor egy rutin tüdőszűrés újabb sokkot hozott: áttét a tüdőben.

Megkaptam az első kemoterápiát, majd újabb CT… és a daganatok nőttek. Újabb kör, újabb kemoterápia, majd szinte végtelen számú kezelések

– meséli nehezen feldolgozható emlékeit Dóra.

Kísérleti gyógyszerek, sugárkezelés, immunterápia – mindhiába. 2022-ben végre kétoldali tüdőműtétet hajtottak végre az asszonyon, 17 daganatot távolítottak el, de a rák 2024-re ismét megjelent. Az állapota annyira súlyossá vált, hogy ma már állandó oxigénre szorul.

Már nem tudok rendesen részt venni a háztartásban, a gyerekeimet pedig úgy szeretném támogatni, hogy ne jelentsek terhet a családnak. Azonban ha nem kapok oxigént, fulladok, a szívem hevesen ver, szédülök. Egy géphez vagyok kötve, és valószínűleg így is maradok, amíg élek

– mondja a lesújtó tényeket Dóra.

Az édesanya mindeközben két lányát próbálja neveli, a háztartást is igyekszik vezeti, férje nagy odaadással kezelésekre viszi. A fizikai és lelki megterhelés óriási a kis család számára.

Szeretném, ha a gyerekeim azt mondhatnák: anya mindent megtett. Már nem akarok anyagilag terhet jelenteni a családomnak, de a mindennapok nehezek. Minden apró segítség, akár egy megosztás, hatalmas jelentőségű. Ha valaki segíteni tud, az életem utolsó fejezetében egy kis boldogságot adhatna nekem és a családomnak

– zárja gondolatait Dóra, a rákkal küzdő anyuka. Dóra bátor és szívbe markoló kiáltása arra emlékeztet minket, hogy minden egyes nap számít, és minden apró segítség értéket jelent. A család és a barátok összefogtak.

