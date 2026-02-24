„Csak azt akarom, hogy egyszer lássam járni Barnust” – egyedül küzd fia gyógyulásáért az anya

Van az a pont, amikor egy édesanya ereje elfogyni látszik, de a szeretete ilyenkor is hegyeket mozgat meg. A győri Nagy Mária története a végtelen kitartásról szól. Tizenegy éve néz farkasszemet a lehetetlennel, egy albérlet falai között, egyedül nevelve kisfiát, a koraszülött Barnust, akinek az életéért már az első másodpercekben meg kellett küzdeni.

Mária tizenegy éve néz farkasszemet a lehetetlennel, egy albérlet falai között, egyedül nevelve a koraszülött Barnust, akinek az életéért már az első másodpercekben meg kellett küzdeni

Fotó: olvasói fotó

A koraszülött Barnus a halál torkából tért vissza

Barnus érkezése nem az a felhőtlen örömünnep volt, amire minden szülő készül. A kisfiú extrém koraszülöttként, a terhesség 25. hetében, sürgősségi császármetszéssel érkezett. Ahogy az orvosok kiemelték, a csend dermesztő volt. A csecsemőt azonnal újra kellett éleszteni. Ez volt az első csata, amit megnyert, de a neheze csak ezután következett. Másnap súlyos agyvérzést kapott, majd két hónaposan retinaleválás miatt mindkét szemét megműtötték. Öt hónaposan gégeszűkület tágítással műtötték Szegeden, így az élete első fél évét szinte végig kórházban töltötte.

Az anyai szív nem ismeri a lehetetlent

Soha nem akartam elfogadni, hogy a gyermekem állapota nem fog tovább fejlődni

– mondja Mária, akinek hangjában ott vibrál az a tenni akarás, ami tizenegy éve tartja benne a lelket.

Barnus bal oldala az agyvérzés miatt feszesebb. Nem jár, nem beszél, nem rág, pelenkázni kell, de ő mégis egy boldog kisfiú, aki tud ölelni, puszit adni és hangosan kacagni. Ő egy vidám, viccelődni szerető gyermek, aki imádja, ha énekelek neki, és boldogan veti bele magát a labdajátékokba, még ha csak az egyik kezét tudja is használni. Számomra az volt a legszebb emlék, amikor Barnus először ült fel, vagy amikor négykézláb elindult

– ezek a pillanatok adják az erőt a folytatáshoz.

Albérlet és reménytelenség: elfogyott a pénz a fejlesztésekre

A győri édesanya mindent megadott fiának, amit csak tudott: Dévény-torna, korai fejlesztés, rehabilitáció a Budai Gyermekklinikán. Azonban falakba ütközött, egyedülálló szülőként, albérletben élve a mindennapi megélhetés is kihívás, a drága magánfejlesztésekre pedig már nem futja a szűkös keretből. Mária bakancslistáján egyetlen hatalmas vágy maradt: látni Barnust járni.

Egy álmom megmaradt, és erről nem mondok le soha

– jelenti ki határozottan az édesanya.