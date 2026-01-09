Borzasztó láz és influenza: így indítja az új évet a halva született Nolina

Az idei év nem indult zökkenőmentesen Prekop Nolina és családja számára. Már január első napjaiban komoly aggodalommal és félelemmel kellett szembenézniük, amikor az ötéves kislány, akit sokan csak „CsodaLina” néven ismernek, váratlanul ijesztő helyzetbe került.

Betegen kezdi az új évet CsodaLina - így van most! (Fotó: olvasói)

Láz és influenza - így kezdi az évet CsodaLina

Az aprócska gyermek állapota komoly riadalmat váltott ki, édesanyja és a család minden tagja azonnal aggódni kezdett, és minden erejükkel azon voltak, hogy biztosítsák a kislány egészségét. Az esemény rámutatott, hogy még a legkisebb pillanatok is képesek nagy fordulatot hozni egy család életében, és mennyire törékeny lehet a nyugalom, amelyre mindannyian vágyunk.

Kevésbé úgy alakult az új év, ahogy mi szerettük volna (nyugalommal). Nolina végig hányt egy délelőttöt 20 percenként és ránk ijesztett, hogy ebből ha így folytatja kórház lesz. Végül amilyen gyorsan rosszul lett, olyan gyorsan meg is gyógyult! Egy nagy sétára indultunk és olyan boldog volt, többször hangoztatta, de jó sétálni, végre a levegőn lenni. Azért örültünk az élet apró örömeinek

– fogalmazza Prekop Adrien, Nolina anyukája.

Az öröm azonban nem tartott sokáig. Az új év további megpróbáltatásokat hozott: Nolina influenzás lett, 40 fokos lázzal feküdt otthon.

Az elmúlt hónapok fizikailag és lelkileg is rendkívül megterhelőek voltak számunkra, és az év lezárásával egy nehéz időszakot hagyunk magunk mögött. Reméltük, hogy az új év új reményt és boldogságot hoz, ám sajnos Nolina állapota továbbra sem javul: még mindig beteg, és úgy tűnik, a karácsony óta tartó influenza makacsul ragaszkodik hozzá, nem akar minket elhagyni

– teszi hozzá.

Ilyenkor a hétköznapok sokkal nehezebbek, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy helytálljunk. Nolina jelenleg 40 fokos lázzal fekszik itthon, és csak fecskendő segítségével tudjuk itatni. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a tünetei mihamarabb enyhüljenek, és újra teljesen tünetmentes legyen. Mostanában nem betegeskedett ilyen sokat, ezért különösen megviselő ez a periódus, de hiszünk benne, hogy hamarosan jobban lesz. Ami viszont soha nem változik, az Nolina mosolya – az mindig velünk van, és erőt ad a nehezebb napokon is

– írja a közösségi médián az anyuka.